Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что экс-президент США обладает необходимой смелостью и силой для завершения украинского конфликта.
Джонсон отметил, что, поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, он еще больше убедился в его способности исправить ситуацию, спасти Украину, принести мир и остановить распространение конфликтов.
Об этом он сообщил в статье для Daily Mail.
По мнению Джонсона, Трамп продемонстрировал свой характер, когда на сцене после покушения он поднял кулак вверх, , не позволив охране пассивно себя увести.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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