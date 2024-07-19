Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что экс-президент США обладает необходимой смелостью и силой для завершения украинского конфликта.

Джонсон отметил, что, поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, он еще больше убедился в его способности исправить ситуацию, спасти Украину, принести мир и остановить распространение конфликтов.

Об этом он сообщил в статье для Daily Mail.

По мнению Джонсона, Трамп продемонстрировал свой характер, когда на сцене после покушения он поднял кулак вверх, , не позволив охране пассивно себя увести.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)