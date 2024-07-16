Ричард Гренелл, бывший посланник США в Германии и временный директор нацразведки при правлении Дональда Трампа, который рассматривается на пост госсекретаря в случае возвращения Трампа в Белый дом, выступил с инициативой по разрешению украинского кризиса.
По данным агентства Bloomberg, предложенный Гренеллом план существенно отличается от варианта, который мог бы поддержать Владимир Зеленский.
Согласно публикации, Гренелл предложил создание на Украине "автономных регионов", используя термин, который ранее ассоциировался с регионами на востоке Украины.
"Автономные регионы могут означать много вещей для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", — приводит агентство слова Гренелла.
Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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