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  • Опубликована сегодня в 7:49

Дональд Трамп: Я урегулировал бы конфликт на Украине в течение суток

Дональд Трамп заявил, что если бы он в настоящее время находился на посту главы американской администрации, то смог бы добиться мира на Украине в течение суток.

Ранее Трамп, комментируя работу администрации Джо Байдена в отношении Украины, заявлял, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов.

Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к ядерной войне.

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