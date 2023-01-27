Дональд Трамп заявил, что если бы он в настоящее время находился на посту главы американской администрации, то смог бы добиться мира на Украине в течение суток.

Ранее Трамп, комментируя работу администрации Джо Байдена в отношении Украины, заявлял, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов.

Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к ядерной войне.