Трамп ставит Украину в угол: ультиматум с гарантиями безопасности и территориальными уступками

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине ультиматум, который предполагает территориальные уступки в обмен на предоставление гарантий безопасности, аналогичных принципу коллективной обороны НАТО, закреплённому в статье 5 Североатлантического договора. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на анонимные источники.

Ультиматум США и предложение по гарантиям безопасности

Согласно данным издания, Вашингтон предложил Украине уникальные гарантии безопасности, которые в своей сути напоминают гарантии, предоставляемые членам НАТО по статье 5. Эти гарантии являются самым сильным и явным обязательством по обеспечению безопасности, которое администрация Трампа предложила Украине. Однако, как отмечается в материале, это предложение сопровождается косвенным ультиматумом: Киев должен согласиться на условия сейчас, иначе следующее предложение может быть менее выгодным.

"Основой этого соглашения являются действительно очень сильные гарантии, подобные статье 5", — цитирует Politico высокопоставленного американского чиновника. "Эти гарантии не будут лежать на столе переговоров вечно. Эти гарантии доступны прямо сейчас, если будет достигнуто благоприятное решение", — добавил он.

Собеседники газеты также отмечают, что США рассчитывают на согласие России с такими условиями, а также с вступлением Украины в ЕС. Один из источников сообщил, что обсуждается также предложение о совместном контроле России и Украины над Запорожской АЭС, с идеей разделить вырабатываемую там электроэнергию пополам.

Концепция статьи 5 и её влияние на переговоры

Статья 5 Североатлантического договора, подписанного в 1949 году, устанавливает принцип коллективной обороны, который обязывает все страны НАТО защищать любого члена альянса, на которого будет совершено нападение. США предлагают Украине гарантии, схожие с этим принципом, в контексте её безопасности и будущего партнёрства с Западом.

В то же время, предложение о территориальных уступках со стороны Украины остаётся ключевым аспектом для США в поиске решения конфликта. Вашингтон ожидает, что Киев согласится на эти условия как часть комплексной сделки, которая должна также включать участие Украины в ЕС и другие политические шаги.

Разделение контроля над Запорожской АЭС

Важным элементом обсуждаемых условий является также предложение о разделе контроля над Запорожской АЭС. Предполагается, что Украина и Россия будут получать по 50% от производимой электроэнергии, что, по мнению источников, может стать ключевым моментом в будущем соглашении.

Ожидается, что после ответа украинского лидера Владимира Зеленского США продолжат переговоры с Россией по уточнению деталей возможной сделки, что должно привести к более конкретным договорённостям.