Трамп сам себе присудил миллиард: как нынешний президент планирует урегулировать иск с самим собой

Американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление, предполагая, что может сам себе выплатить компенсацию на сумму $1 миллиард от имени правительства США за обыск, проведённый Федеральным бюро расследований (ФБР) в его частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Эта компенсация, по словам Трампа, будет направлена на благотворительность.

Идея компенсации и самоуправление

Трамп сообщил, что подал иск и уверенно выигрывает его, но отметил, что сам же должен будет урегулировать дело. Он пошутил, что, возможно, назначит себе компенсацию в $1 миллиард, а затем направит её в благотворительные организации.

"Знаете, я подал иск и выигрываю дело. Есть только одна проблема: именно я должен его урегулировать. Другими словами, я подаю иск, и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе $1 миллиард и выделю все благотворительным фондам. Разумно, не так ли?" — заявил Дональд Трамп в своём выступлении 19 декабря в городе Роки-Маунт (штат Северная Каролина).

Кроме того, Трамп пошутил, что ему было бы проще оставить эти деньги себе, хотя он подчеркнул, что не намерен этого делать.

"Но разве это не странная ситуация? Я должен заключить сделку и договариваться с самим собой", — посетовал Дональд Трамп.

Тема компенсации за расследования

Это заявление Трамп сделал на фоне более широких юридических споров, включая расследования, которые были проведены в его отношении. В октябре газета The New York Times сообщала, что Трамп намерен потребовать от Министерства юстиции США порядка $230 млн компенсации за федеральные расследования, включая обыск в его резиденции.

Трамп подал две административные жалобы в 2023 и 2024 годах, связанные с нарушением его прав, в том числе по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Отметим, что эти жалобы являются административными и не являются судебными исками. Они сначала рассматриваются Министерством юстиции США, которое оценивает, возможно ли урегулировать разногласия в досудебном порядке.