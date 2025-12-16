Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:32

Трамп подает в суд на Би-би-си: иск за искажение речи и тайные технологии, которые всё изменили

Трамп подал в суд на Би-би-си за использование отредактированных фрагментов его речи — Reuters

Президент США Дональд Трамп подал иск против британской вещательной корпорации Би-би-си, обвиняя её в искажении его слов с использованием искусственного интеллекта или других технологий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Искажение речи Трампа и иск в суд

В своём иске Трамп требует компенсации ущерба на сумму не менее 5 миллиардов долларов за использование отредактированных фрагментов его речи, произнесенной 6 января 2021 года. Эти фрагменты создали у зрителей впечатление, что Трамп призывал своих сторонников к штурму Капитолия.

"Через некоторое время вы увидите, что я подаю в суд на Би-би-си за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Буквально, они вложили в мои уста слова: у них я сказал вещи, которые я никогда не говорил. Думаю, они использовали искусственный интеллект или что-то в этом роде", — заявил Трамп в Белом доме.

Судебные тяжбы с медиакомпаниями

Трамп уже неоднократно сталкивался с судебными разбирательствами с крупными медиакомпаниями. В своё время он подавал иски к телеканалам CNN, ABC News и CBS News, а также к газетам The Wall Street Journal и The New York Times.

6 января 2021 года, во время беспорядков в Вашингтоне, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь воспрепятствовать утверждению результатов президентских выборов 2020 года, в которых победу одержал Джо Байден. В результате протестов погиб один полицейский, а также несколько человек, умерших по медицинским причинам, и была застрелена женщина, участвовавшая в штурме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дания включила использование VPN в антипиратские поправки к законам — The Register вчера в 14:45
Дания полезла в VPN — новый закон вызвал тревогу: под запрет может попасть обычный интернет

Дания предлагает обновить антипиратские законы, затрагивающие VPN. Формально запрета нет, но размытые формулировки уже вызывают тревогу у экспертов и активистов.

Читать полностью » Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT вчера в 12:26
Скандал с громкими фамилиями: дело Эпштейна может выйти на новый уровень

Конгресс США усиливает давление на Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна. СМИ оценивают, чем может закончиться отказ от показаний.

Читать полностью » Демократы рассматривают действия Камалы Харрис как подготовку к выборам 2028 года — Axios вчера в 11:25
Политическая пауза заканчивается? Действия Камалы Харрис вызвали ажиотаж у демократов

Камала Харрис изменила риторику и сделала несколько публичных шагов, которые в Демпартии сочли знаковыми. СМИ считают это подготовкой к выборам 2028 года.

Читать полностью » Рафаэль Гросси заявляет о кризисе роли ООН в конфликтах — El País вчера в 11:22
Мировые конфликты множатся, а ООН молчит: заявление, которое встревожило дипломатов

Глава МАГАТЭ усомнился в эффективности ООН, указал на её отсутствие в зонах конфликтов и прокомментировал своё возможное выдвижение.

Читать полностью » Литва допускает переговоры с Белоруссией по границе — министр Будрис вчера в 11:21
После долгой паузы Вильнюс подаёт сигнал Минску: найден неожиданный формат контактов

Вильнюс допускает переговоры с Минском по границе в новом формате, отходя от прежней практики исключительно технических контактов.

Читать полностью » Таиланд прекращает топливные поставки Камбодже на фоне конфликта — The Nation вчера в 11:21
Топливо обнулили, порты под надзором: эскалация между Таиландом и Камбоджей набирает форму

Таиланд полностью прекратил поставки топлива в Камбоджу и усилил морской контроль на фоне вооружённых столкновений и взаимных обвинений сторон.

Читать полностью » Шри-Ланка ведёт переговоры с Россией о нефти, СПГ и модернизации НПЗ — посол Гунасекера вчера в 9:25
Переговоры уже идут: российские нефть и газ могут пойти в ещё одну страну

Шри-Ланка обсуждает с Россией поставки нефти и СПГ, но дело не ограничивается контрактами. Переговоры затрагивают и будущее энергетической инфраструктуры.

Читать полностью » Власти Провиденса освобождают задержанного по делу о стрельбе — ТАСС вчера в 8:04
Стреляли, задержали — и вдруг отпускают: дело в элитном университете США пошло не по плану

Подозреваемого по делу о стрельбе в Брауновском университете освободят из-под стражи после появления новых данных следствия.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде ускорила восстановление бегунов после нагрузок — Independent
Садоводство
Строительство теплицы до последних заморозков ускоряет старт рассады
Туризм
Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия
Дом
Начинать генеральную уборку эффективнее всего с кухни — клинеры
Общество
Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
Общество
Слово лабубу попало в словари и стало частью повседневной речи — ТАСС
Еда
Сладкие мандарины можно определить по форме плода — кулинары
Красота и здоровье
Недосып нарушает способность мозга к восстановлению и запоминанию информации — учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet