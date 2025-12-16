Трамп подает в суд на Би-би-си: иск за искажение речи и тайные технологии, которые всё изменили

Президент США Дональд Трамп подал иск против британской вещательной корпорации Би-би-си, обвиняя её в искажении его слов с использованием искусственного интеллекта или других технологий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Искажение речи Трампа и иск в суд

В своём иске Трамп требует компенсации ущерба на сумму не менее 5 миллиардов долларов за использование отредактированных фрагментов его речи, произнесенной 6 января 2021 года. Эти фрагменты создали у зрителей впечатление, что Трамп призывал своих сторонников к штурму Капитолия.

"Через некоторое время вы увидите, что я подаю в суд на Би-би-си за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Буквально, они вложили в мои уста слова: у них я сказал вещи, которые я никогда не говорил. Думаю, они использовали искусственный интеллект или что-то в этом роде", — заявил Трамп в Белом доме.

Судебные тяжбы с медиакомпаниями

Трамп уже неоднократно сталкивался с судебными разбирательствами с крупными медиакомпаниями. В своё время он подавал иски к телеканалам CNN, ABC News и CBS News, а также к газетам The Wall Street Journal и The New York Times.

6 января 2021 года, во время беспорядков в Вашингтоне, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь воспрепятствовать утверждению результатов президентских выборов 2020 года, в которых победу одержал Джо Байден. В результате протестов погиб один полицейский, а также несколько человек, умерших по медицинским причинам, и была застрелена женщина, участвовавшая в штурме.