Honda CR-V
Honda CR-V
© commons.wikimedia.org by EurovisionNim is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:36

Трамп недоволен балансом: японские автоконцерны готовят ответный ход

Honda рассматривает увеличение импорта автомобилей из США — NHK

Корпорация Honda Motor рассматривает возможность увеличения импорта собственных автомобилей из США, чтобы сократить торговый дефицит, вызвавший недовольство американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского телеканала NHK.

Переговоры и планы автопроизводителей

Как отмечает телеканал, компания уже проводит исследование рынка, которое должно показать, какие модели могут быть импортированы из США для реализации в Японии. Стратегия рассматривается в контексте обсуждений между Токио и Вашингтоном, где вопрос торгового дефицита был одним из центральных.

Аналогичные шаги думают предпринять и другие японские автоконцерны. Ранее сообщалось, что Toyota Motor также рассматривает расширение импорта американских автомобилей. В свою очередь, Nissan Motor заявляла, что примет решение по этому вопросу после завершения анализа рыночной ситуации.

Давление Вашингтона и ответ Токио

Сокращение торгового дефицита стало ключевой темой двусторонних переговоров о снижении повышенных импортных пошлин, введённых администрацией Трампа. США выражали недовольство действующими требованиями к сертификации американских автомобилей на японском рынке. В этой связи правительство Японии изучает вариант допуска машин из США без прохождения дополнительных испытаний, что может упростить доступ продукции на внутренний рынок.

Такие меры рассматриваются как возможный компромисс для улучшения торгового баланса между двумя странами. Автопроизводители, со своей стороны, оценивают экономическую целесообразность изменений и потенциальное влияние на конкурентную среду в отрасли.

