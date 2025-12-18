Трамп и Венесуэла: политическое молчание на фоне напряженности и противоречий в Конгрессе

Дональд Трамп выступил с обращением к нации, однако в своей речи он не упомянул Венесуэлу, несмотря на то, что ранее журналист Такер Карлсон заявлял о возможной угрозе войны с этой страной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Речь Трампа: темы и акценты

В своём выступлении Трамп затронул ряд тем, включая высокие цены на бензин, американскую мечту, наследие беспорядков, величие США, проблемы Ближнего Востока, миграцию, снижение налогов, патриотизм, а также олимпийские игры и футбольные кубки. В завершение он поздравил американцев с наступающим Новым годом. Однако, несмотря на напряжённость вокруг Венесуэлы, в своей речи он не коснулся этой темы, что вызвало вопросы среди наблюдателей.

«О разговорах-то было…», — так заметили наблюдатели, не найдя упоминания Венесуэлы в речи Трампа, несмотря на возможные военные риски.

Законодательное противостояние в США

Отметим, что ранее Палата представителей США отклонила резолюцию, которая могла бы запретить проведение военных действий на территории Венесуэлы или против неё без одобрения Конгресса.

За резолюцию проголосовали 211 законодателей, а против — 213. Это решение свидетельствует о продолжающемся политическом разногласии в США относительно возможных шагов в отношении Венесуэлы.