Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:42

Трамп и Венесуэла: политическое молчание на фоне напряженности и противоречий в Конгрессе

Трамп не упомянул Венесуэлу в своём новогоднем обращении, несмотря на угрозу войны — SHOT

Дональд Трамп выступил с обращением к нации, однако в своей речи он не упомянул Венесуэлу, несмотря на то, что ранее журналист Такер Карлсон заявлял о возможной угрозе войны с этой страной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Речь Трампа: темы и акценты

В своём выступлении Трамп затронул ряд тем, включая высокие цены на бензин, американскую мечту, наследие беспорядков, величие США, проблемы Ближнего Востока, миграцию, снижение налогов, патриотизм, а также олимпийские игры и футбольные кубки. В завершение он поздравил американцев с наступающим Новым годом. Однако, несмотря на напряжённость вокруг Венесуэлы, в своей речи он не коснулся этой темы, что вызвало вопросы среди наблюдателей.

«О разговорах-то было…», — так заметили наблюдатели, не найдя упоминания Венесуэлы в речи Трампа, несмотря на возможные военные риски.

Законодательное противостояние в США

Отметим, что ранее Палата представителей США отклонила резолюцию, которая могла бы запретить проведение военных действий на территории Венесуэлы или против неё без одобрения Конгресса.

За резолюцию проголосовали 211 законодателей, а против — 213. Это решение свидетельствует о продолжающемся политическом разногласии в США относительно возможных шагов в отношении Венесуэлы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия расширила образовательное сотрудничество с африканскими странами — МИД России вчера в 4:29
Русский вместо французского и английского: образовательный сдвиг, который многие не заметили

Россия расширяет образовательное присутствие в Африке: в 27 странах работают центры русского языка, а в вузах РФ обучаются десятки тысяч африканских студентов.

Читать полностью » Ограничения для американских компаний в ЕС вызвали жёсткую реакцию США — представитель США вчера в 4:28
Вашингтон меняет тон: торговый спор с ЕС превращается в открытую конфронтацию

США пригрозили ответными мерами в случае давления ЕС на американские компании. В Вашингтоне заявили о готовности использовать все торговые инструменты.

Читать полностью » Премьер Австралии назвал погибших при атаке в Сиднее национальными героями — ТАСС вчера в 4:28
60 лет вместе — и последний шаг навстречу террору: история пары, которая не отступила

Премьер-министр Австралии назвал героями россиян и иммигрантов, погибших при попытке остановить террористов во время трагедии в Сиднее.

Читать полностью » 22 пострадавших после теракта на пляже Бондай остаются под наблюдением — минздрав НЮУ вчера в 3:42
Место отдыха стало точкой боли: последствия атаки на пляже продолжают раскрываться

После теракта на пляже Бондай в больницах Сиднея остаются десятки пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии.

Читать полностью » Трамп заявил о крупнейшей военной группировке США вокруг Венесуэлы — Truth Social вчера в 3:42
Военная карта вместо дипломатии: как США повышают ставки в венесуэльском конфликте

Трамп заявил о крупнейшей военной группировке вокруг Венесуэлы и увязал её усиление с требованием вернуть США нефть и активы.

Читать полностью » Перспектива вступления Грузии в НАТО названа туманной — премьер Кобахидзе 16.12.2025 в 22:30
Дверь в НАТО затягивает туманом: Грузия столкнулась с новой реальностью

Заявления из Тбилиси и новая стратегия США ставят под вопрос прежние ожидания Грузии относительно НАТО и меняют тон дискуссии о расширении альянса.

Читать полностью » Правительство Чехии отказалось принимать нелегальных мигрантов — власти Чехии 16.12.2025 в 22:12
Чехия захлопнула двери: решение, которое может сломать миграционный сценарий ЕС

Новое правительство Чехии обозначило жёсткую позицию по миграции, сделав шаг, который может изменить баланс сил внутри Евросоюза.

Читать полностью » Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент 16.12.2025 в 17:45
Секреты ФРС раскрыты: рождественский выбор главы, который перевернёт рынок

Глава Минфина США рассказал о двух кандидатах на пост главы ФРС. Решение будет принято в начале января, что изменит курс монетарной политики страны.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Низкая температура губит масло в АКПП зимой — руководитель СТО
Спорт и фитнес
Жир при похудении уходит по общей схеме а не точечно — The Conversation
ДФО
В Приморье откроется центр медицинской реабилитации для детей в 2026 году — Правительство края
Красота и здоровье
В России после пандемии увеличилось число неврологических и суставных заболеваний — Елена Ржевская
Мир
Трамп сообщил о рекордном оттоке иммигрантов из США за 50 лет — ТАСС
Еда
Болтунью с фаршем приготовили по правилам закусочных — The Kitchn
Туризм
Рост цен на курортную недвижимость в Крыму и Черноморье составит до 15% в 2026 году — ТАСС
ДФО
Мэр Хабаровска анонсировал расширение ТОР и новые инвестиционные проекты на территории Северная
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet