Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
© commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum is licensed under Public domain
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Трамп и Путины согласны, а Зеленский не читает мирный план: что это значит для Украины

Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС

Трамп может исключить Зеленского из переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС. Президент США Дональд Трамп может исключить не только европейских лидеров, но и самого Владимира Зеленского из процесса мирных переговоров по Украине, если те не пойдут на уступки. Такое мнение выразил американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл в интервью с корреспондентом агентства.

Трамп и Путины: близость позиций

Как отметил Гилл, недавние заявления Трампа о согласии с российским президентом Владимиром Путиным по 28 пунктам мирного плана вызывают растущее раздражение американского лидера в отношении Украины и Зеленского.

В частности, обозреватель указал на тот факт, что Зеленский не удосужился даже ознакомиться с предложенным мирным проектом.

"Тот факт, что Трамп заявил о принципиальном согласии с Путиным, в то время как Зеленский даже не прочитал эти пункты, подчеркивает растущее недовольство американского президента", — заявил Гилл.

Вопрос политической воли Зеленского

Трамп и его окружение всё чаще сомневаются в политической решимости украинского лидера. Некоторые близкие к президенту США люди начинают задаваться вопросом, обладает ли Зеленский достаточной политической волей, чтобы действительно завершить конфликт.

Сам Трамп 8 декабря выразил разочарование по поводу того, что украинский президент так и не ознакомился с проектом мирной сделки, который был предложен Вашингтоном в ноябре.

Сложности мирного процесса

28-пунктовый план, предложенный США для урегулирования конфликта, вызвал бурю недовольства в Киеве и среди его европейских союзников, которые стремились существенно изменить документ. В ноябре прошли консультации в Женеве между представителями США и Украины, после чего план был доработан с учётом позиций Москвы и Киева.

На завершающих встречах обсуждались такие вопросы, как прекращение конфликта, долгосрочные решения для экономики и безопасности Украины, а также перспективы проведения выборов и территориальные вопросы.

Переговоры в Москве

30 ноября в ходе консультаций в Флориде между США и Украиной обсуждали пути прекращения войны и возможные долгосрочные решения для Украины. Эти вопросы продолжили выноситься на обсуждение на встречах, включая последние переговоры в Москве, где состоялась встреча Владимира Путина с спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

"Переговоры были конструктивными, стороны обсудили несколько вариантов мирного плана", — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Зеленский оказался в центре критики из-за недостаточной готовности к компромиссам, что ставит под вопрос его участие в дальнейших переговорах. Американские источники сообщают, что без признаков политической воли украинского президента процесс мирного урегулирования может быть затруднён, а Трамп будет стремиться отстранить Киев от переговоров, если ситуация не изменится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Администрация Зеленского ослабила систему надзора за госкомпаниями, повысив риски коррупции — The New York Times 05.12.2025 в 14:51
Когда свобода становится опасной: как ослабление контроля над госкомпаниями привело к росту коррупции в Украине

Системное ослабление внешнего контроля за государственными компаниями в Украине ведет к росту коррупции и политическому вмешательству в ключевые отрасли.

Читать полностью » Россия кратно нарастит закупки товаров в Индии — Орешкин 05.12.2025 в 9:28
Не сырьём единым: как Индия удивила Россию своими технологиями и завоевала новый рынок

Орешкин заявил в Нью-Дели, что Россия хочет кратно нарастить закупки индийских товаров и услуг. На форуме обсуждают и поставки продовольствия.

Читать полностью » Южная Корея разработала приложение для отслеживания сталкеров — Минюст 05.12.2025 в 9:00
Это не шпионский триллер, а реальность: приложение покажет, где преследователь, и проложит путь к спасению

Южная Корея готовит приложение против сталкинга: карта покажет преследователя в реальном времени, а тревогу в полицию можно отправить в один клик.

Читать полностью » Италия потеряла 60% экспорта в Россию из-за санкций ЕС — Торрембини 05.12.2025 в 8:34
Шок для итальянской экономики: каждый второй товар для России больше не поставляется

Италия, по оценке бизнеса, потеряла около 60% экспорта в Россию из-за санкций ЕС. О каких суммах и сроках восстановления говорят в отрасли?

Читать полностью » Россия и Китай подписали исторический безвизовый режим, открывая новые возможности — ТАСС 04.12.2025 в 15:56
Россия и Китай становятся друзьями без паспортов: как безвизовый режим меняет правила игры

Россия и Китай за 76 лет дипломатических отношений стали настоящими партнерами в самых разных областях, от энергетики до культуры, открывая новые горизонты для сотрудничества.

Читать полностью » Мария Захарова подчеркнула важность конфиденциальности переговоров по Украине — ТАСС 04.12.2025 в 15:55
Мирный процесс без публичных заявлений: что стояло за встречей Уиткоффа и Кушнера в Москве

Визит американских эмиссаров в Москву сосредоточен на мирных инициативах для Украины. Речь идет о результатах, а не о публичных шоу.

Читать полностью » В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6 04.12.2025 в 11:35
Город проснулся от подземного рывка: землетрясение заставило жителей Алматы выбегать из домов

В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6. Жители почувствовали толчки, школы эвакуированы. Данных о пострадавших пока нет.

Читать полностью » Скотт Бессент заявил, что Китай остаётся стратегическим конкурентом США 04.12.2025 в 6:09
США и Китай играют в шахматы вслепую: новая предсказуемая конкуренция меняет мировую арену

Министр финансов США прогнозирует долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем, при этом диалог Трампа и Си Цзиньпина открывает путь к серии встреч в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Еда
Слоёный салат с копчёной курицей, грибами, яйцом и сыром готовится за 30 минут — повар
Общество
Московский суд признал законным второй приговор для маньяка Душителя — ТАСС
Происшествия
Задержки рейсов в Краснодаре затруднили вылеты в Москву, Стамбул и другие города — ТАСС
Общество
Молодые педагоги Амурской области получат 500 тыс. рублей "подъемных" — Василий Орлов
Наука
Приземная инверсия прижимает выбросы к земле — Университет Решетнёва
Спорт и фитнес
Очерёдность кардио и силовых не меняет результат — GQ
Садоводство
Сухой воздух зимой приводит к болезням комнатных растений — Антонов сад
Питомцы
Ветеринары зафиксировали рост случаев артрита у домашних кошек — Patas da Casa
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet