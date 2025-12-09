Трамп и Путины согласны, а Зеленский не читает мирный план: что это значит для Украины

Трамп может исключить Зеленского из переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС. Президент США Дональд Трамп может исключить не только европейских лидеров, но и самого Владимира Зеленского из процесса мирных переговоров по Украине, если те не пойдут на уступки. Такое мнение выразил американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл в интервью с корреспондентом агентства.

Трамп и Путины: близость позиций

Как отметил Гилл, недавние заявления Трампа о согласии с российским президентом Владимиром Путиным по 28 пунктам мирного плана вызывают растущее раздражение американского лидера в отношении Украины и Зеленского.

В частности, обозреватель указал на тот факт, что Зеленский не удосужился даже ознакомиться с предложенным мирным проектом.

"Тот факт, что Трамп заявил о принципиальном согласии с Путиным, в то время как Зеленский даже не прочитал эти пункты, подчеркивает растущее недовольство американского президента", — заявил Гилл.

Вопрос политической воли Зеленского

Трамп и его окружение всё чаще сомневаются в политической решимости украинского лидера. Некоторые близкие к президенту США люди начинают задаваться вопросом, обладает ли Зеленский достаточной политической волей, чтобы действительно завершить конфликт.

Сам Трамп 8 декабря выразил разочарование по поводу того, что украинский президент так и не ознакомился с проектом мирной сделки, который был предложен Вашингтоном в ноябре.

Сложности мирного процесса

28-пунктовый план, предложенный США для урегулирования конфликта, вызвал бурю недовольства в Киеве и среди его европейских союзников, которые стремились существенно изменить документ. В ноябре прошли консультации в Женеве между представителями США и Украины, после чего план был доработан с учётом позиций Москвы и Киева.

На завершающих встречах обсуждались такие вопросы, как прекращение конфликта, долгосрочные решения для экономики и безопасности Украины, а также перспективы проведения выборов и территориальные вопросы.

Переговоры в Москве

30 ноября в ходе консультаций в Флориде между США и Украиной обсуждали пути прекращения войны и возможные долгосрочные решения для Украины. Эти вопросы продолжили выноситься на обсуждение на встречах, включая последние переговоры в Москве, где состоялась встреча Владимира Путина с спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

"Переговоры были конструктивными, стороны обсудили несколько вариантов мирного плана", — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Зеленский оказался в центре критики из-за недостаточной готовности к компромиссам, что ставит под вопрос его участие в дальнейших переговорах. Американские источники сообщают, что без признаков политической воли украинского президента процесс мирного урегулирования может быть затруднён, а Трамп будет стремиться отстранить Киев от переговоров, если ситуация не изменится.