Алла Малькова Опубликована вчера в 23:50

Глава Белого дома допустил переговоры с Путиным без участия Украины

Трамп: Ультиматум по России зависит от Путина, посмотрим, что он скажет

Дональд Трамп не исключил возможности встречи с Владимиром Путиным, даже если Москва не возобновит контакты с Киевом. Американский президент подчеркнул, что диалог с российским лидером не обязательно должен быть привязан к переговорному процессу с Украиной.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп избегал однозначных формулировок относительно своего прежнего ультиматума в адрес России. Он лишь заметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от позиции Москвы, намекнув на возможную гибкость в подходе.

При этом политик не стал отрицать вероятность введения новых санкционных мер против России уже в ближайшие дни. По его словам, решение по ограничениям будет принято с учётом действий российского руководства.

"Это будет зависеть от Путина. Посмотрим, что он скажет. Очень разочарован", - приводят СМИ слова Трампа на этот счет.

Аналитики отмечают, что подобная риторика может свидетельствовать о поиске новых форматов взаимодействия, которые не обязательно будут включать Киев в качестве равноправного участника.

Особое внимание наблюдателей привлекла уклончивая позиция Трампа по вопросу ультиматумов. Эксперты интерпретируют это как сигнал о готовности к компромиссам, что может привести к пересмотру текущей стратегии Запада в отношении конфликта.

В этом контексте все в ожидании анонсированной встречи Путина с Трампом. В Кремле намекнули, что она может состояться уже на следующей неделе.

