Дональд Трамп
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:30

Я крайне зол: стала известна реакция Трампа на украинские удары по энергетической артерии Европы

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил крайнюю степень возмущения в связи с повторными атаками Вооруженных сил Украины на магистральный нефтепровод "Дружба". По данным зарубежных СМИ, американский политик охарактеризовал свои эмоции как сильный гнев, адресовав эти слова своему венгерскому коллеге.

Поводом для такой реакции стало письмо от Орбана, в котором тот изложил свои опасения относительно ударов по критически важному для энергоснабжения региона объекту. Венгерский премьер назвал действия украинской стороны крайне недружественными и выразил надежду на то, что Трамп сможет сыграть ключевую роль в достижении мирного урегулирования.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее уже заявлял об ожидании того, что подобные инциденты более не повторятся. Несмотря на это, 22 августа была зафиксирована новая атака на инфраструктуру нефтепровода, что вновь поставило под угрозу стабильность энергетических поставок.

Венгрия в свою очередь грозит Украине отключением от энергосистемы.

