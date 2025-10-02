Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рельсы
Рельсы
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат

Жители Магнитогорска пожаловались на зазоры в рельсах, подрядчик отказался устранять дефекты

Второй по величине город Челябинской области столкнулся с транспортным скандалом: подрядчик, отвечавший за ремонт трамвайных путей, отказался устранять дефекты, несмотря на вступившее в силу решение суда.

Что произошло

Весной жители Магнитогорска пожаловались на широкие зазоры между рельсами. По их словам, в щели свободно помещался спичечный коробок. Из-за этого трамваи громыхали на стыках, а дома поблизости начинали вибрировать.

После обращений горожан последовала претензия, затем — судебное разбирательство. Суд обязал подрядчика устранить недочёты по гарантии. Но компания проигнорировала решение.

Дальнейшие действия

В МП "Маггортранс" заявили:

"Специалистами предприятия ведется работа по понуждению подрядчика к исполнению решения суда с применением мер, предусмотренных действующим законодательством. В настоящее время безопасности перевозок пассажиров на данном участке ничего не угрожает".

Теперь исполнение решения будет добиваться служба судебных приставов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге суд обязал сына полковника Росгвардии выплатить 2 млн руб. семье погибшего в ДТП вчера в 18:17

"Он лишил ребёнка отца": сына полковника обязали платить девочке каждый месяц до её совершеннолетия

Суд в Екатеринбурге взыскал с сына полковника Росгвардии Владимира Васильева два миллиона рублей в пользу семьи погибшего в ДТП 2019 года.

Читать полностью » Депутат Иванов: при пропаже военного первым шагом нужно позвонить на горячую линию Минобороны вчера в 17:18

Не паниковать и не терять время: что делать, если ваш близкий исчез на фронте

Что делать, если военный пропал без вести в зоне СВО: инструкция для семей, включая контакты, выплаты, сбор документов и помощь организаций.

Читать полностью » В Екатеринбурге появится вчера в 16:18

"Главпарк" на месте стадиона и прудов: в Екатеринбурге создают новый символ города

В центре Екатеринбурга к 2030 году появится «Главпарк» — объединённое пространство площадью 20 гектаров, которое изменит облик города.

Читать полностью » В ХМАО за девять месяцев выдворили более 150 иностранцев за нарушение режима пребывания вчера в 16:07

150 человек за борт: Югра начала массовое выдворение мигрантов после отмены президентского указа

С начала 2025 года из Югры выдворили более 150 иностранцев за нарушение миграционного режима. В сургутском ЦВСИГ остаются ещё около 180 человек.

Читать полностью » Хоккеист Евгений Кузнецов стал игроком вчера в 15:56

Кубок Стэнли — в прошлом, "Металлург" — в настоящем: Кузнецов идёт за новой целью

Евгений Кузнецов подписал годичный контракт с «Металлургом». Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира вернулся в КХЛ, чтобы доказать свой класс.

Читать полностью » В Екатеринбурге заведующую производством будут судить за массовое отравление школьников вчера в 15:19

Просрочка, грязь и отсутствие перчаток: как школьная кухня довела детей до больниц

После отравления школьников в Екатеринбурге заведующую производством «ГлобусРесурса» обвиняют в нарушении санитарных правил. Дело ушло в суд.

Читать полностью » В школе №165 Кировского района установили интерактивные панели вместо меловых досок вчера в 14:59

Мел — в утиль, планшет — в класс: как школа превратилась в гигантский тачскрин

В школах Екатеринбурга меловые доски уходят в прошлое: на смену им приходят интерактивные панели, меняющие подход к урокам и вовлекающие детей.

Читать полностью » Эксперт Мустафин: в Тюмени стабилизировались цены на массовые авто иностранных брендов вчера в 7:11

Бентли дорожают, как золото, а "китайцы" стоят на месте: что творится с ценами

В Тюмени стабилизировались цены на массовые иномарки до 4 млн рублей, но премиальные авто продолжают дорожать из-за дефицита и высокого спроса.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Служба национальных парков США: бродячие кошки остаются главной угрозой птицам
Туризм

Ростуризм: самостоятельный отдых с дегустациями в Краснодарском крае стоит от 38 тысяч рублей
Спорт и фитнес

Упражнения на пресс, ноги и плечевой пояс улучшают осанку и снижают нагрузку на спину
Садоводство

Эксперты: в засуху обрезка деревьев и кустарников ослабляет растения
Красота и здоровье

Гериатр Юрий Миронов: молодость сегодня можно продлить до 40–45 лет
Садоводство

Облепиха требует посадки мужских и женских деревьев рядом — подчеркнули агрономы
Культура и шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали иск о клевете против Рэя Джея
Авто и мото

Автоэксперт оценил стоимость, долговечность и влияние на глаза галогенных и LED фар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet