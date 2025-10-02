Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат

Второй по величине город Челябинской области столкнулся с транспортным скандалом: подрядчик, отвечавший за ремонт трамвайных путей, отказался устранять дефекты, несмотря на вступившее в силу решение суда.

Что произошло

Весной жители Магнитогорска пожаловались на широкие зазоры между рельсами. По их словам, в щели свободно помещался спичечный коробок. Из-за этого трамваи громыхали на стыках, а дома поблизости начинали вибрировать.

После обращений горожан последовала претензия, затем — судебное разбирательство. Суд обязал подрядчика устранить недочёты по гарантии. Но компания проигнорировала решение.

Дальнейшие действия

В МП "Маггортранс" заявили:

"Специалистами предприятия ведется работа по понуждению подрядчика к исполнению решения суда с применением мер, предусмотренных действующим законодательством. В настоящее время безопасности перевозок пассажиров на данном участке ничего не угрожает".

Теперь исполнение решения будет добиваться служба судебных приставов.