Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат
Второй по величине город Челябинской области столкнулся с транспортным скандалом: подрядчик, отвечавший за ремонт трамвайных путей, отказался устранять дефекты, несмотря на вступившее в силу решение суда.
Что произошло
Весной жители Магнитогорска пожаловались на широкие зазоры между рельсами. По их словам, в щели свободно помещался спичечный коробок. Из-за этого трамваи громыхали на стыках, а дома поблизости начинали вибрировать.
После обращений горожан последовала претензия, затем — судебное разбирательство. Суд обязал подрядчика устранить недочёты по гарантии. Но компания проигнорировала решение.
Дальнейшие действия
В МП "Маггортранс" заявили:
"Специалистами предприятия ведется работа по понуждению подрядчика к исполнению решения суда с применением мер, предусмотренных действующим законодательством. В настоящее время безопасности перевозок пассажиров на данном участке ничего не угрожает".
Теперь исполнение решения будет добиваться служба судебных приставов.
