Трамвай против TikTok: что случилось в Челябинске на глазах у пассажиров

В Челябинске произошёл необычный случай: трамвай сошёл с рельсов, пока его управлявшая девушка снимала видео для соцсетей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Как это произошло

"Тиктокерша из Челябинска попрала святое. Она решила снять контент за рычагом, но вагон сошёл с рельсов. Вагоновожатая дала фору на трамвае №22, но в районе депо попыталась уйти во дворы. Благо, никто не пострадал", — говорится в сообщении канала.

Реакция местных жителей

По словам очевидцев, девушка часто отвлекается на телефон во время работы. Сама же водитель утверждает, что снимает ролики исключительно на остановках, а не в процессе движения.

Итог

Хотя происшествие обошлось без пострадавших, ситуация вызвала резонанс среди горожан. Она наглядно показала, насколько опасно совмещать управление транспортом и активность в соцсетях.