Генеральный директор компании "Тралфлот" Владимир Рекасов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) во Владивостоке призвал снять ограничения на работу крупнотоннажного флота при добыче сардины-иваси в подзоне Приморье. По его словам, отсутствие соответствующего приказа лишает отрасль возможности эффективно осваивать имеющийся ресурс.

Ситуация осложняется общим падением уловов иваси: в 2025 году показатели существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами, а в 2026 году рыба не зашла в район Южных Курил. В этих условиях добыча в подзоне Приморье стала критически важной. На текущий момент там работают в основном среднетоннажные суда, которые смогли взять около 5 тыс. тонн рыбы.

Технические и регуляторные барьеры

Основной проблемой для крупного флота остается действующий запрет на работу в 12-мильной зоне. Несмотря на то что проект приказа об отмене ограничений уже разработан, документ до сих пор не вступил в силу. Владимир Рекасов подчеркнул, что из-за этого задержки с регулированием привели к потере целого промыслового года.

По мнению руководителя "Тралфлота", фактическое наличие рыбы в прибрежной зоне подтверждено, а имеющиеся у экипажей компетенции позволяют работать в сложных условиях "прибрежки".

По итогам обсуждения ДВНПС рекомендовал Минсельхозу и Росрыболовству ускорить принятие нормативных изменений. Параллельно с этим замглавы Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что ведомство ведет переговоры с Минэкономразвития для упрощения процедуры оперативной корректировки правил рыболовства.