Десятиминутные ежедневные тренировки способны снизить уровень хронического воспаления, которое ассоциируется с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет. Исследование Жаклин А. Вернарелли из Католического университета Святого Сердца в Италии показало, что умеренные физические упражнения примерно по 10 минут в день могут значительно снизить показатели таких воспалительных маркеров, как C-реактивный белок и различные интерлейкины.
Регулярная активность предотвращает многие неинфекционные болезни и поддерживает общее здоровье, при этом важна регулярность занятий, а не их продолжительность.
Фото: flickr.com/Nenad Stojkovic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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