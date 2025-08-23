Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:43

Тренируетесь много, а результата нет — вот в чём вы допускаете ошибку

Тренировки 5+2: эффективная схема только при грамотной программе и достаточном отдыхе

Мотивация в начале занятий спортом играет огромную роль, но для настоящего прогресса важно не только часто ходить в зал, но и правильно распределять нагрузку и отдых.

Минимум и максимум тренировок

По словам персонального тренера Джулиано Эсперансы, нельзя назвать одно универсальное количество тренировок, подходящее для всех. Главное — регулярность и грамотная периодизация (регулировка объёма и интенсивности в разные периоды).

  1. Минимум: занятия должны быть такими, чтобы тело получало постоянный стимул для роста силы и мышц.
  2. Максимум: зависит от индивидуальных целей и способности организма восстанавливаться. Чрезмерные нагрузки ведут к перетренированности и мешают результату.

Новичкам — без спешки

Начинающим важно:

  • освоить правильную технику;

  • постепенно увеличивать вес и количество повторений;

  • варьировать упражнения для равномерной нагрузки.

Такой подход снижает риск травм и помогает заложить базу для дальнейшего роста.

Больше веса или больше повторений?

Всё зависит от цели:

  • Большие веса → рост силы и массы.

  • Много повторений → выносливость и тонус мышц.

Лучше всего чередовать разные подходы в рамках программы — именно так мышцы получают разнообразные стимулы и развиваются быстрее.

Популярная схема "5+2"

Тренироваться пять дней подряд и отдыхать два — можно, но только если программа составлена грамотно. Мышцам необходимы периоды восстановления, ведь рост происходит именно во время отдыха, а не в зале.

"И для новичков, и для опытных спортсменов важно правильно распределять нагрузку и время отдыха. Это ключ к стабильным результатам и снижению риска травм", — подчёркивает Джулиано Эсперанса.

Кому-то достаточно трёх тренировок в неделю, другим подходят пять-шесть. Универсального числа нет — важно слушать своё тело, соблюдать баланс и строить тренировки с учётом личных целей.

