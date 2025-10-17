Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренажерный зал
Тренажерный зал
© flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Простуда отступила, но спорт может ударить снова: когда тело ещё не готово к реваншу

Интенсивность нагрузок после болезни нужно снижать вдвое — советует тренер Гуннар Петерсон

Простуда позади, температура нормализовалась, кашель почти исчез, а тело требует движения. Возвращение в спортзал кажется отличной идеей, но поспешность может обернуться новым сбоем. Организму нужно время, чтобы восстановить силы, и именно это время определяет, когда и как возобновлять физическую активность.

Почему важно не торопиться

После болезни организм ослаблен: иммунная система только что победила вирус, мышцы потеряли тонус, а сердечно-сосудистая система работает на пониженных оборотах. Если начать тренировки сразу, можно спровоцировать обострение воспаления или осложнения — например, бронхит или миокардит. Именно поэтому первые дни после выздоровления должны пройти спокойно: без перегрузок, но с постепенным увеличением активности.

"ОРВИ, или простуда, — заболевание неопасное и практически всегда заканчивается выздоровлением без осложнений", — отметил терапевт мобильной клиники DOC+ Филипп Кузьменко.

По его словам, чтобы организм окончательно пришёл в себя, после исчезновения симптомов стоит подождать хотя бы 4-5 дней. За это время иммунитет восстанавливается, и тело снова готово к привычному ритму.

Первые шаги к активности

Вернуться к спорту можно только тогда, когда исчезли температура, озноб и слабость. Даже небольшой насморк или остаточный кашель — сигнал отложить нагрузку. Начать лучше с лёгких движений: прогулок, растяжки, дыхательных упражнений. Это поможет мягко "включить" тело в работу.

Если самочувствие стабильно, можно перейти к тренировкам, но их интенсивность должна быть в два раза ниже привычной. Важно не сравнивать себя с тем, каким вы были до болезни, и не пытаться "догнать" упущенные тренировки за один день.

"Не пытайтесь начать с того уровня нагрузок, который был у вас до болезни", — предупредил тренер Гуннар Петерсон.

Он советует выполнять меньше подходов, работать с лёгкими весами и сокращать общее время тренировки минимум на треть. Это даст телу возможность адаптироваться к нагрузке без стресса.

Советы шаг за шагом

  1. Проверка состояния. Убедитесь, что температура тела нормальная и дыхание не затруднено. Даже лёгкая одышка при обычной ходьбе — повод подождать.

  2. Разминка. Уделите 10-15 минут суставной гимнастике и дыхательным упражнениям. Это поможет избежать спазмов и головокружения.

  3. Выбор нагрузки. Начните с базовых упражнений: приседаний, отжиманий, планки, лёгкой растяжки.

  4. Интервалы отдыха. Увеличьте паузы между подходами, чтобы восстановить дыхание.

  5. Контроль пульса. Сердце после болезни особенно чувствительно. Не допускайте учащённого сердцебиения дольше 10 секунд.

  6. Постепенный рост. Каждую следующую тренировку увеличивайте нагрузку не более чем на 10-15%.

Главное правило — не соревноваться с самим собой. Даже если кажется, что силы вернулись, внутренние системы ещё могут быть ослаблены.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выйти на пробежку в первые дни после болезни.

  • Последствие: повышение температуры и повторное воспаление дыхательных путей.

  • Альтернатива: 20-минутная прогулка в умеренном темпе и дыхательная гимнастика.

  • Ошибка: выполнять интенсивные кардиотренировки.

  • Последствие: перенапряжение сердца и риск осложнений.

  • Альтернатива: йога, пилатес или плавание в спокойном темпе.

  • Ошибка: игнорировать усталость.

  • Последствие: ослабление иммунитета и повторное заражение.

  • Альтернатива: полноценный сон, приём витаминов и лёгкие упражнения на растяжку.

А что если симптомы вернулись?

Иногда после нескольких тренировок снова появляются слабость, ломота в теле или кашель. Это тревожный сигнал. В таком случае нужно сделать паузу и, при необходимости, обратиться к врачу. Повторные симптомы могут говорить о неполном выздоровлении или скрытых воспалениях. Не стоит бороться с ними "через силу" — гораздо безопаснее вернуться к лечению, чем потом тратить недели на полное восстановление.

Как помочь организму восстановиться быстрее

В этот период особенно важно питание. Белок, витамины C и D, а также цинк ускоряют процессы регенерации. Добавьте в рацион:

  • постное мясо и рыбу;

  • свежие овощи и фрукты;

  • каши из цельного зерна;

  • орехи и семена.

Полезно включить в рацион сывороточные коктейли или витамины в виде капсул, чтобы поддержать обмен веществ. Пейте достаточно воды: после болезни организм теряет много жидкости, и её дефицит может вызывать головные боли и слабость.

Также стоит уделить внимание сну. Минимум 8 часов отдыха ночью и 30-минутный дневной сон помогут ускорить возвращение к нормальному режиму тренировок.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки после болезни укрепляют иммунитет.

  • Правда: умеренная активность полезна, но чрезмерные нагрузки в первые дни могут наоборот ослабить защитные функции.

  • Миф: если нет температуры, можно заниматься.

  • Правда: даже при нормальной температуре вирус может ещё не отступить полностью — лучше подождать несколько дней.

  • Миф: можно заменить спорт лекарствами и витаминными комплексами.

  • Правда: препараты не заменяют движение, они лишь поддерживают организм. Главное — баланс активности и отдыха.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что можно снова тренироваться?
Если температура в норме, нет кашля, боли в горле и сильной слабости — можно возвращаться к спорту. Начните с лёгких упражнений и следите за дыханием.

Можно ли заниматься в день, когда симптомы прошли?
Нет. Даже при хорошем самочувствии дайте организму хотя бы 3-4 дня отдыха, чтобы восстановить внутренние ресурсы.

Что лучше выбрать для первых тренировок?
Подойдут йога, пилатес, плавание или тренировки с собственным весом. Они мягко включают тело в работу и не создают избыточной нагрузки.

Стоит ли принимать спортивные добавки после болезни?
Да, но только безопасные: белковые коктейли, аминокислоты, витаминные комплексы. Они помогут восстановить мышцы и энергию, но не заменят полноценное питание.

Какой пульс считать нормальным после болезни?
На первых тренировках он не должен превышать 120 ударов в минуту. Если пульс выше — нагрузку стоит снизить.

Три интересных факта

  1. После болезни мышцы теряют до 10% силы за неделю без движения.

  2. Даже лёгкая прогулка способна ускорить восстановление иммунной системы.

  3. Умеренные тренировки повышают уровень эндорфинов и снижают риск повторных простуд.

Когда спорт снова станет привычным

Через 2-3 недели после болезни можно возвращаться к прежнему уровню нагрузок. Главное — не форсировать события и не сравнивать себя с прошлой версией. Болезнь — это не поражение, а сигнал заботиться о себе. Осознанный подход к тренировкам после простуды поможет сохранить здоровье, укрепить тело и избежать ненужных осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер: регулярные приседания укрепляют мышцы и ускоряют метаболизм сегодня в 4:14
Делаете сто приседаний, а результата нет: вот что мешает ягодицам подтянуться

Чтобы ягодицы стали упругими и тело подтянутым, не нужно изнурять себя марафонами в спортзале. Иногда достаточно знать, сколько именно приседаний нужно делать и как их правильно выполнять.

Читать полностью » Выпады и подъёмы на блин повышают мобильность голеностопа при приседаниях — отмечают специалисты по фитнесу сегодня в 4:10
Секрет сильных атлетов кроется не в весах, а в том, что они делают между подходами

Между подходами можно не просто отдыхать, а работать на результат. Узнаем, какие упражнения помогут улучшить технику и гибкость без лишней усталости.

Читать полностью » Подбор роликов для фитнеса, фрискейта и агрессивного катания — рекомендации специалистов сегодня в 3:50
Ролики возвращаются: взрослые снова встают на колёса — и не ради развлечения

Перед покупкой роликов важно понять, для чего они вам нужны. Узнаем, какие модели подходят новичкам, а какие выбирают любители трюков и скорости.

Читать полностью » Кардиологи из Канады связали силу хвата рук с риском преждевременного старения сегодня в 3:16
Эти пять движений честнее любого фитнес-трекера — проверьте себя прямо дома

Несколько простых движений способны рассказать о вашем здоровье больше, чем анализы. Проверьте, насколько молоды ваше тело и выносливость.

Читать полностью » Отжимания, выпады и планка: инструкторы объяснили, как тренироваться в отеле без оборудования сегодня в 3:10
Командировка без спортзала — не приговор: фитнес-режим, который поместится в чемодан

Командировки и отпуска не повод терять форму. Узнаем, как тренироваться в отеле, на пляже или на улице без спортзала и оборудования.

Читать полностью » Музыка с темпом 180 bpm помогает бегунам держать ритм — подтвердили спортивные физиологи сегодня в 2:50
Звук, который делает ноги быстрее: как музыка подчиняет движение

Музыка способна не только поднимать настроение, но и задавать правильный ритм движения. Узнаем, как подобрать идеальные треки под дыхание и шаги для бега.

Читать полностью » ВОЗ заявила о росте продолжительности жизни у физически активных людей сегодня в 2:26
Не таблетки, а шаги: как простые движения возвращают энергию

С возрастом движение становится важнее, чем когда-либо. Узнайте, какие три вида упражнений помогут сохранить силу, гибкость и бодрость на долгие годы.

Читать полностью » Плавание признано эффективным способом восстановления после интенсивных тренировок — заявили спортивные физиологи сегодня в 2:10
Вода лечит без таблеток: как бассейн возвращает мышцы к жизни

Плавание помогает телу восстановиться после тяжёлых нагрузок и снять воспаление. Узнаем, как построить идеальную тренировку для быстрого эффекта.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Corriere della Sera: чрезмерный контроль мешает Ferrari принимать решения вовремя
Красота и здоровье
Врачи из Подмосковья удалили опухоль весом 20 килограммов: операция длилась несколько часов
Красота и здоровье
Нейрохирург Сэм Элджамель получил пенсию в £1 млн, несмотря на обвинения пациентов
Туризм
Эксперты рассказали, куда поехать в ноябре 2025 года в России
Садоводство
Агрономы: розы нельзя укрывать листьями и опилками осенью
Питомцы
Исследования показали: длительный зрительный контакт вызывает стресс у собак
Садоводство
Комнатные растения нуждаются в индивидуальном режиме полива и мягкой воде
Садоводство
Садоводы предупреждают: осенние удобрения вредят глицинии и снижают зимостойкость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet