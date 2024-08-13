Отдохнуть и не разориться: в РЖД объяснили, почему билеты из Анапы в Москву стоят так дорого

Цена на железнодорожные билеты из Анапы в Москву зависит от класса вагона, рассказали "Парламентской газете" представители РЖД.

Ранее россияне начали массово жаловаться на высокую стоимость тарифов на железнодорожные билеты с российских курортов: так, чтобы уехать из Анапы в Москву, порой приходится заплатить до 92 тысяч рублей.

Железнодорожные перевозки в этом году выбрали около 15% туристов, отдыхающих на курортах Краснодарского края. Могло быть и больше, но, как рассказали в РЖД, поездов на всех желающих не хватает.

Теперь к этой проблеме добавились высокие тарифы. Дешёвые билеты можно купить только с пересадкой, например в Курске.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) "Парламентской газете" рассказали, что билеты за 80-90 тысяч рублей — это места в вагонах СВ и люкс.

"Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов", — пояснили сотрудники.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не может регулировать тарифы в купе, СВ и люкс, а также вагонах с сидячими местами скоростных поездов — перевозчик устанавливает их на своё усмотрение, говорится в публикации.

В Федеральной пассажирской компании пояснили, что тарифы на все виды билетов индексируются "в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России". По словам представителей перевозчика, в 2024 году их проиндексировали на 10,75%.



Отмечается, что цена на билет в СВ и люксе зависит от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест и особенно — времени покупки билета. Чем раньше его купить, тем меньше будет цена.

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100% акций компании принадлежат Российской Федерации, на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" Правительство Российской Федерации исполняет от имени государства полномочия акционера ОАО "РЖД". Главный офис находится в Москве.

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