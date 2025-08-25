Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Билетов нет: как туристы из Крыма пытаются прорваться в Москву и Петербург

Из Евпатории в Москву до 5 сентября можно уехать лишь одним поездом

Тем, кто планирует выехать из Крыма в Москву или Санкт-Петербург до конца лета, придётся постараться — свободных мест в поездах практически нет. При проверке системы бронирования нашлось лишь два варианта: одно нижнее место в плацкарте из Керчи в Москву за 5635 рублей и люкс до Адлера за 104 тысячи рублей. Последний вариант, разумеется, по карману далеко не каждому.

Сентябрь открывает новые возможности
Ситуация с билетами немного улучшается после 5 сентября.

  • 5 сентября: 6 верхних полок в купе на поезде № 018 Симферополь — Москва по цене 15 093 руб.
  • 7 сентября: в продаже около 100 мест, но все — верхние полки в купе от 13 750 руб.
  • 8 сентября: билеты доступны на все шесть поездов Симферополь — Москва, включая редкие места в плацкарте (от 6150 руб.).

Однако уже к 10 сентября предложение резко сокращается. На 12, 13 и 14 сентября билеты полностью распроданы. Более благоприятная картина складывается с 16 сентября, когда появляются нижние полки после долгого перерыва.

Евпатория: только один поезд
Из Евпатории выбор ещё скромнее — курсирует всего один поезд в Москву.

Самая ранняя дата, когда можно уехать, — 5 сентября, стоимость верхней полки в купе составит 15 093 руб.
С 14 сентября билетов становится значительно больше, включая плацкарт (от 6150 руб.).

Почему так происходит
В пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" пояснили, что август традиционно является самым загруженным месяцем:

"В прошлом году в конце лета наблюдался аналогичный высокий спрос на железнодорожные билеты в Москву и Санкт-Петербург".

Альтернативы для туристов
Если поезд недоступен, остаются три варианта:

  • Автомобиль — можно доехать до Сочи.
  • Такси — поездка обойдётся от 6456 руб. (эконом-класс).
  • Самолёт — перелёты из Сочи или Адлера. Но и тут есть сложности: в Москву нет ж/д-билетов на 24, 26, 29 и 30 августа, а авиабилеты в ближайшие дни стоят от 15,3 тыс. руб.

