Тихоокеанская, дальний поезд в Хабаровск 2022
© commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under CC0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Хитрый способ покупки билетов снижает цену обратного пути на пятую часть

Стало известно, будет ли дешевле цена, если покупать билеты на поезд сразу в обе стороны

Поездка на поезде для многих россиян остаётся не только удобным, но и безопасным способом добраться в любую точку страны. Но при грамотном подходе железнодорожное путешествие может обойтись значительно дешевле.

Онлайн-покупка и акции РЖД

Покупка билетов через официальный сайт РЖД открывает доступ к скидкам до 30%. Перевозчик регулярно запускает акции на определённые маршруты, а при совпадении нескольких предложений выгода суммируется. Это отличный шанс сократить расходы, особенно для тех, кто следит за обновлениями на сайте.

Раннее бронирование — ключ к экономии

Заранее спланированная поездка может принести ещё больше выгоды. При покупке билетов за 60-90 дней до отправления скидка достигает 50%.

Дополнительно стоит учитывать сезонные колебания цен: в некоторые периоды стоимость снижается вдвое. А программа "РЖД-бонус" позволяет накапливать баллы и обменивать их на скидку при следующих поездках.

Почему выгодно брать билеты в обе стороны

Одновременная покупка билетов туда и обратно снижает стоимость обратного пути на 20%. На итоговую цену влияют:

  • категория поезда;
  • время отправления;
  • заполняемость вагона;
  • расположение выбранных мест.

Такой способ особенно полезен для тех, кто точно знает дату возвращения.

Льготы и специальные предложения

РЖД предлагает скидки отдельным категориям пассажиров: участникам Великой Отечественной войны, именинникам, школьникам и молодожёнам. Чтобы получить индивидуальное предложение, необходимо подтвердить статус документально.

Ещё один вариант — билеты на новые поезда, которые впервые выходят на маршрут. Это способ не только сэкономить, но и испытать обновленный подвижной состав.

