Поезд в движении (вид из окна)
© https://unsplash.com by Winston Tjia is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:03

Поезда в Крым возвращаются в график: сбой почти устранён, но не для всех

Перевозчик корректирует график движения поездов из Крыма — Гранд Сервис Экспресс

Железнодорожное сообщение с Крымом постепенно возвращается к штатному режиму после ранее возникших отклонений от расписания. Большинство поездов уже либо введены в график, либо прибыли в пункты назначения, однако два состава по состоянию на утро всё ещё следуют с опозданием. Об этом сообщает издание "Вести Крым".

Текущая ситуация на железной дороге

Как уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс", на 10:00 значительная часть поездов, курсирующих между Крымом и другими регионами России, продолжает движение без существенных отклонений. Ряд составов уже прибыл на конечные станции, остальные были скорректированы и включены в актуальный график движения.

При этом сохраняются задержки у двух поездов дальнего следования, отправленных с полуострова 7 января. Речь идёт о маршрутах, традиционно востребованных у пассажиров в период праздничных перевозок.

Поезда, следующие с опозданием

Согласно представленной информации, поезд №078С Симферополь — Санкт-Петербург задерживается на три часа от первоначального расписания. Кроме того, поезд №092С Севастополь — Москва следует с опозданием примерно на два часа.

В компании-перевозчике отмечают, что ситуация находится под контролем, а пассажирам оказывается необходимая информационная поддержка по мере продвижения поездов к пунктам назначения.

Возвращение к штатному режиму

В "Гранд Сервис Экспресс" подчёркивают, что предпринимаются меры для минимизации последствий задержек и скорейшей стабилизации движения. Основная задача перевозчика — обеспечить безопасность и доставку пассажиров с минимальными неудобствами.

Ожидается, что в ближайшее время график движения поездов будет полностью восстановлен, а все составы продолжат следование по маршрутам без значительных отклонений.

