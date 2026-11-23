В последние годы трек и стадион уступили место грунтовым дорожкам и лесным тропам. После пандемии беговой спорт пережил всплеск популярности, но трек-бегание выделяется темпами роста, опережающими общие показатели. Отчёты Sports & Fitness Industry Association фиксируют увеличение участия в трейле на 8% за пятилетний период, тогда как рост массового бега составил всего 0,4%. Платформа Strava отмечает двукратный прирост записанных трейловых пробежек в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Завершающих ультрамарафоны бегунов (соревнования преимущественно на трейле) становится всё больше: каждый год с 2023-го превосходит допандемийные результаты, а 2026-й движется к новым максимумам.

Глубина вовлечённости сообщества видна в цифрах вовлечённости: 93% трейловых активностей на Strava получают отметки «kudos» в годовом отчёте платформы за 2025 год. При этом State of Trail Running Report указывает на малую долю участвующих в соревнованиях: из 14,8 млн занимающихся трейлом лишь 257 000 выступают на стартах. Основная масса бежит не ради финиша.

Сложность как освобождение

Драйвером роста служит не только дофаминовый эффект от сверхдлинных дистанций, характерный для фитнес-соревнований в целом. Ключевое отличие трейла от дорожного бега — в его непредсказуемости. Современные тренды на оптимизацию и стандартизацию здесь не работают: поверхность, состояние тропы, отсутствие инфраструктуры и переменчивая среда делают каждую пробежку уникальной. Это меняет подходы к подготовке, питанию и самой гонке, снимая давление от точного соблюдения темпа.

Джес Вудс, тренер Nike Run и основатель Brooklyn Trail Club, описывает этот подход как намеренное упрощение: «В трейле-бегании чем проще, тем лучше. Чем сложнее условия, тем приятнее, потому что это снимает всё давление от скорости». Бег становится актом адаптации к среде, а не механическим преодолением расстояния от точки А к точке В. Исследования подтверждают влияние времени, проведённого в нетронутой природе, на ментальное состояние, но конкретный эффект для трейла остаётся областью наблюдения, а не строгой причинно-следственной связи.

Таким образом, трейл-бегание растёт не только благодаря моде на ультрадистанции, но и как реакция на потребность в деятельности, где невозможно полностью контролировать переменные. Это не универсальная рекомендация, а описание наблюдаемого сдвига в поведении значительной части бегового сообщества.