Трагический случай в Пермском политехе: разгерметизация гидравлического стенда стала причиной гибели людей

В Пермском политехническом университете произошёл инцидент с разгерметизацией гидравлического стенда, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.

Обновленные данные о пострадавших

По уточнённой информации следственных органов, в результате происшествия трое человек получили травмы, двое погибли. Ранее в ведомстве сообщали о четырёх пострадавших, но данные были скорректированы.

"По уточненной информации, трое пострадавших, двое погибших", — сообщили в региональном управлении СК.

Сразу после инцидента были предприняты меры для установления всех обстоятельств произошедшего, а также для предоставления необходимой помощи пострадавшим. Следователи продолжают работать на месте происшествия.