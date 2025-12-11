Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Машина СК РФ
Машина СК РФ
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:14

Трагический случай в Пермском политехе: разгерметизация гидравлического стенда стала причиной гибели людей

Пермский политех: уточненные данные — двое погибли, трое пострадали — СУ СК России

В Пермском политехническом университете произошёл инцидент с разгерметизацией гидравлического стенда, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.

Обновленные данные о пострадавших

По уточнённой информации следственных органов, в результате происшествия трое человек получили травмы, двое погибли. Ранее в ведомстве сообщали о четырёх пострадавших, но данные были скорректированы.

"По уточненной информации, трое пострадавших, двое погибших", — сообщили в региональном управлении СК.

Сразу после инцидента были предприняты меры для установления всех обстоятельств произошедшего, а также для предоставления необходимой помощи пострадавшим. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

