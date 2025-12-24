Дети остались одни на недели: в деле о гибели младенца в Норильске всплыли новые детали

В истории с гибелью пятимесячного ребенка в Норильске появляются детали, которые делают картину произошедшего еще более тяжелой: дети фактически жили без взрослых и были предоставлены сами себе. Об этом сообщает РИА Новости. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, с ноября 2025 года уход за тремя младшими детьми взяла на себя 15-летняя старшая дочь, потому что мать практически перестала появляться дома. Следователи считают, что именно длительное отсутствие еды и контроля привело к трагедии.

Как семья оказалась без взрослого ухода

Собеседница агентства в Следственном комитете уточнила, что во время допроса старшая дочь рассказала: мать стала редко появляться дома еще с конца сентября, после знакомства с новым мужчиной. По словам подростка, женщина могла исчезать на долгое время, а продукты привозила лишь раз в три-четыре дня, оставляя минимальный набор. Девочка писала матери СМС с просьбами купить еду по списку, пыталась дозвониться, но часто не получала ответа.

Дома, как следует из этих показаний, регулярно не хватало еды, а режим питания детей постепенно сводился к выживанию. В условиях, когда взрослый контроль исчез, ответственность за младших легла на подростка, который сам не имел ни ресурсов, ни возможности добиваться помощи. Следователи подчеркивают: девочка никому не рассказывала о происходящем, опасаясь, что у матери будут проблемы.

"С ноября 2025 девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома. В этот период она кормила детей жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы", — сказала представитель главка.

Что установило следствие и в чем обвиняют мать

Уголовное дело против 35-летней матери четверых детей было возбуждено после сообщения о смерти младенца. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, женщина проживала в квартире с тремя дочерями — 15 лет, 2 года и 1 год — и пятимесячным сыном.

Следователи считают, что критический период пришелся на 14-17 декабря: в это время мать ушла в гости к знакомому, оставив детей одних практически без еды. 17 декабря младенец умер от голода. Двух маленьких девочек доставили в больницу, а старшую направили в социальный приют. По данным следствия, о смерти сына женщина узнала по телефону — ей сообщила старшая дочь.

Социальный фон и обстоятельства семьи

Следствие также указывает на дополнительные обстоятельства, характеризующие положение семьи. Муж женщины, как сообщается, отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. При этом, по данным следователей, семья не состояла на учете в ПДН, что означает отсутствие формального контроля со стороны органов профилактики.

Также отмечается, что мать нигде не работала, однако получала ежемесячные детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.