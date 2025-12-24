Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Норильск
Норильск
© commons.wikimedia.org by Alexey V. Kurochkin is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Происшествия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:45

Дети остались одни на недели: в деле о гибели младенца в Норильске всплыли новые детали

Мать из Норильска оставляла детей одних и привозила продукты раз в 3–4 дня — РИА Новости

В истории с гибелью пятимесячного ребенка в Норильске появляются детали, которые делают картину произошедшего еще более тяжелой: дети фактически жили без взрослых и были предоставлены сами себе. Об этом сообщает РИА Новости. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, с ноября 2025 года уход за тремя младшими детьми взяла на себя 15-летняя старшая дочь, потому что мать практически перестала появляться дома. Следователи считают, что именно длительное отсутствие еды и контроля привело к трагедии.

Как семья оказалась без взрослого ухода

Собеседница агентства в Следственном комитете уточнила, что во время допроса старшая дочь рассказала: мать стала редко появляться дома еще с конца сентября, после знакомства с новым мужчиной. По словам подростка, женщина могла исчезать на долгое время, а продукты привозила лишь раз в три-четыре дня, оставляя минимальный набор. Девочка писала матери СМС с просьбами купить еду по списку, пыталась дозвониться, но часто не получала ответа.

Дома, как следует из этих показаний, регулярно не хватало еды, а режим питания детей постепенно сводился к выживанию. В условиях, когда взрослый контроль исчез, ответственность за младших легла на подростка, который сам не имел ни ресурсов, ни возможности добиваться помощи. Следователи подчеркивают: девочка никому не рассказывала о происходящем, опасаясь, что у матери будут проблемы.

"С ноября 2025 девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома. В этот период она кормила детей жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы", — сказала представитель главка.

Что установило следствие и в чем обвиняют мать

Уголовное дело против 35-летней матери четверых детей было возбуждено после сообщения о смерти младенца. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, женщина проживала в квартире с тремя дочерями — 15 лет, 2 года и 1 год — и пятимесячным сыном.

Следователи считают, что критический период пришелся на 14-17 декабря: в это время мать ушла в гости к знакомому, оставив детей одних практически без еды. 17 декабря младенец умер от голода. Двух маленьких девочек доставили в больницу, а старшую направили в социальный приют. По данным следствия, о смерти сына женщина узнала по телефону — ей сообщила старшая дочь.

Социальный фон и обстоятельства семьи

Следствие также указывает на дополнительные обстоятельства, характеризующие положение семьи. Муж женщины, как сообщается, отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. При этом, по данным следователей, семья не состояла на учете в ПДН, что означает отсутствие формального контроля со стороны органов профилактики.

Также отмечается, что мать нигде не работала, однако получала ежемесячные детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

При взрыве на стройке в Москве газовый баллон отбросило на 200 метров — SHOT сегодня в 17:05
То, что случилось на стройке, почувствовала вся улица: опасное ЧП произошло в Москве

На стройке в Москве взорвался газовый баллон: его отбросило на сотни метров, два человека оказались в больнице.

Читать полностью » Водитель в Челябинске протащил мужчину на капоте после ДТП вчера в 13:03
200 метров на капоте вместо разговора: ДТП в Челябинске переросло в опасную погоню

В Челябинске произошло шокирующее ДТП, где водитель Hyundai решил скрыться, а его жертва оказалась на капоте. Узнайте, как это всё закончилось и как тяжело пострадал мужчина.

Читать полностью » В Норильске расследуют смерть ребёнка от истощения — ТАСС 22.12.2025 в 14:26
Семья стояла на учёте, но беда всё равно случилась: прокуратура разбирает трагедию с погибшим ребёнком в Норильске

В Норильске расследуют трагическую гибель ребёнка от истощения из-за многодневного голодания. Узнайте, как игнорирование тревожных сигналов привело к этому.

Читать полностью » Фейерверк на 100 залпов подожгли в квартире Глазова — ГУ МЧС Удмуртии 22.12.2025 в 10:40
Салют, который не должен был взлететь: как один запуск едва не закончился трагедией

В Глазове мужчина устроил салют на 100 залпов прямо в квартире. Фейерверк привёл к пожару и задымлению, на место выезжали пожарные.

Читать полностью » В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ — СК 22.12.2025 в 10:13
Взрыв машины в Москве оказался целенаправленным — установлено, кто был целью

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Генштаба, следствие рассматривает несколько версий и ведёт дело под особым контролем.

Читать полностью » Водитель получил контузию при взрыве автомобиля на юге Москвы — Газета.Ru 22.12.2025 в 9:00
Взрыв без огня и с чёрным дымом: что увидел очевидец взрыва на юге Москвы

Очевидец рассказал о взрыве автомобиля в Орехово-Борисово и состоянии водителя, которого реанимировали на месте.

Читать полностью » Под днищем автомобиля в Москве сработало самодельное взрывное устройство — SHOT 22.12.2025 в 8:42
Машина тронулась — и произошёл взрыв: новые детали ЧП в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после взрыва автомобиля, в результате которого мужчина получил крайне тяжёлые ранения.

Читать полностью » Троих детей госпитализировали после отравления газом в Якутске — прокуратура 22.12.2025 в 4:34
Дом, который перестал дышать: трое детей попали в больницу после отравления угарным газом

В Якутске трое детей госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме. Прокуратура выясняет причины происшествия.

Читать полностью »

Новости
Туризм
МЧС требует регистрировать зимние маршруты в горах — Платонихин
Красота и здоровье
Бессонница снизила уровень иммунной защиты — Frontiers in Immunology
ЮФО
Краевые выплаты учителям на Кубани вырастают до 15 тыс рублей — Кондратьев
ЮФО
Краснодарский край занимает третье место в туррейтинге России — РУДН-туризм
Россия
Операторам связи разрешат применять ИИ для выявления подозрительных звонков — ТАСС
Красота и здоровье
Новогодние каникулы повышают риск детских травм — травматолог Рыбиков
Экономика
Роспотребнадзор подготовит поправки для регулирования рынка готовой еды — ТАСС
ЮФО
Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet