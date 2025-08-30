Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:21

Миллионы нарушений на дорогах Москвы: главная причина аварий оказалась банальнее, чем кажется

Дептранс Москвы: превышение скорости составило 53% всех нарушений ПДД в 2025 году

Что чаще всего нарушают водители в Москве? Ответ на этот вопрос дали новые данные столичного Дептранса. Цифры оказались впечатляющими и в то же время тревожными: только за январь-июль 2025 года в городе зафиксировано свыше 21 миллиона нарушений правил дорожного движения.

Лидирует превышение скорости

Главная проблема на дорогах столицы — излишняя спешка. Превышение скорости стало абсолютным рекордсменом антирейтинга: на его долю пришлось 53% всех нарушений, или 11,4 миллиона случаев.

"Именно это нарушение чаще всего становится причиной тяжёлых аварий", — подчеркнули в Дептрансе.

Причём почти все водители (98%), попавшие под фиксацию, превысили лимит незначительно — от 20 до 40 километров в час. Казалось бы, "не критично", но именно такие разрывы скорости и приводят к резкому росту аварийности.

Разметка и перекрёстки: невнимательность на дорогах

На втором месте — игнорирование дорожной разметки. Таких случаев с января по июль зарегистрировано 3,1 миллиона, что составляет 14% от общего числа нарушений. Чаще всего речь идёт о пересечении сплошной линии и наезде на "островок безопасности".

Не менее показателен и ещё один блок нарушений: несоблюдение базовых требований безопасности. Это 9% всех случаев (1,9 миллиона раз). Сюда входят привычные, но крайне опасные ситуации:

  • езда без пристёгнутого ремня,

  • движение без включённого ближнего света фар,

  • разговоры по телефону без гарнитуры.

Отдельно выделены нарушения предписаний дорожных знаков (8%) и ошибки при проезде перекрёстков (3%). На остальные категории пришлось 13% нарушений.

Технологии на страже порядка

Чтобы отслеживать ситуацию, Москва активно использует систему фотовидеофиксации. Сейчас в городе работают 3,8 тысячи комплексов, круглосуточно фиксирующих нарушения. Эти камеры стали одним из главных инструментов дисциплины на дорогах: именно они дают объективные данные о поведении водителей, а значит — помогают корректировать транспортную политику.

