Камеры Москвы раскрыли, что водители делают чаще всего — цифры ошеломляют

Самым распространённым нарушением на дорогах столицы остаётся превышение скорости. За первые семь месяцев 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн таких случаев — это больше половины всех нарушений. При этом в подавляющем большинстве — 98% — речь идёт о превышении на 20-40 км/ч, сообщили в Дептрансе.

Нарушения разметки

На втором месте в антирейтинге — игнорирование правил дорожной разметки. С января по июль камеры зафиксировали 3,1 млн подобных случаев (14% от общего числа).

"Чаще всего это пересечение сплошной линии и разметки островка. В сочетании со скоростью такие нарушения нередко приводят к авариям", — отметили в Дептрансе.

Безопасность под угрозой

Немало водителей продолжают пренебрегать правилами безопасности. Среди таких нарушений — отказ пристегнуть ремень, движение без ближнего света фар или использование телефона во время поездки. Подобных случаев зарегистрировано 1,9 млн (9%).

Другие нарушения

Кроме того, камеры фиксируют:

проезд перекрёстков с нарушениями — 3% случаев;

иные нарушения ПДД — 13%.

Сеть камер в городе

Сегодня в Москве действует около 3,8 тыс. камер, которые способны выявлять 65 различных типов нарушений.

Таким образом, статистика показывает: даже несмотря на строгий контроль, привычка водителей нарушать скоростной режим остаётся главной проблемой столичных дорог.