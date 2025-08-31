Камеры Москвы раскрыли, что водители делают чаще всего — цифры ошеломляют
Самым распространённым нарушением на дорогах столицы остаётся превышение скорости. За первые семь месяцев 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн таких случаев — это больше половины всех нарушений. При этом в подавляющем большинстве — 98% — речь идёт о превышении на 20-40 км/ч, сообщили в Дептрансе.
Нарушения разметки
На втором месте в антирейтинге — игнорирование правил дорожной разметки. С января по июль камеры зафиксировали 3,1 млн подобных случаев (14% от общего числа).
"Чаще всего это пересечение сплошной линии и разметки островка. В сочетании со скоростью такие нарушения нередко приводят к авариям", — отметили в Дептрансе.
Безопасность под угрозой
Немало водителей продолжают пренебрегать правилами безопасности. Среди таких нарушений — отказ пристегнуть ремень, движение без ближнего света фар или использование телефона во время поездки. Подобных случаев зарегистрировано 1,9 млн (9%).
Другие нарушения
Кроме того, камеры фиксируют:
- проезд перекрёстков с нарушениями — 3% случаев;
- иные нарушения ПДД — 13%.
Сеть камер в городе
Сегодня в Москве действует около 3,8 тыс. камер, которые способны выявлять 65 различных типов нарушений.
Таким образом, статистика показывает: даже несмотря на строгий контроль, привычка водителей нарушать скоростной режим остаётся главной проблемой столичных дорог.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru