Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера на дороге
Камера на дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Камеры Москвы раскрыли, что водители делают чаще всего — цифры ошеломляют

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости

Самым распространённым нарушением на дорогах столицы остаётся превышение скорости. За первые семь месяцев 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн таких случаев — это больше половины всех нарушений. При этом в подавляющем большинстве — 98% — речь идёт о превышении на 20-40 км/ч, сообщили в Дептрансе.

Нарушения разметки

На втором месте в антирейтинге — игнорирование правил дорожной разметки. С января по июль камеры зафиксировали 3,1 млн подобных случаев (14% от общего числа).

"Чаще всего это пересечение сплошной линии и разметки островка. В сочетании со скоростью такие нарушения нередко приводят к авариям", — отметили в Дептрансе.

Безопасность под угрозой

Немало водителей продолжают пренебрегать правилами безопасности. Среди таких нарушений — отказ пристегнуть ремень, движение без ближнего света фар или использование телефона во время поездки. Подобных случаев зарегистрировано 1,9 млн (9%).

Другие нарушения

Кроме того, камеры фиксируют:

  • проезд перекрёстков с нарушениями — 3% случаев;
  • иные нарушения ПДД — 13%.

Сеть камер в городе

Сегодня в Москве действует около 3,8 тыс. камер, которые способны выявлять 65 различных типов нарушений.

Таким образом, статистика показывает: даже несмотря на строгий контроль, привычка водителей нарушать скоростной режим остаётся главной проблемой столичных дорог.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новые автомобили для России осенью 2025 года: Tenet, JAC, Tank, Jetour и другие модели сегодня в 0:26

Tenet, JAC и Tank ворвались на рынок: какие машины заставят россиян пересмотреть выбор

Российский рынок осенью ждёт шквал автоновинок: от компактных кроссоверов Tenet до обновлённого Toyota Land Cruiser 300. Что предлагают дилеры?

Читать полностью » Китайские электромобили: как они изменяют предпочтения российских потребителей вчера в 23:29

Топ-5 причин, почему стоит выбрать китайский электромобиль вместо европейского

Китайские премиум-авто уже не уступают европейским. Эксперт рассказал, как обойти блокировки, найти запчасти и почему клиенты не возвращаются к "немцам".

Читать полностью » Замена автомобильной оптики: правила и рекомендации от ГИБДД вчера в 23:09

Проверенные способы улучшить освещение без риска: как правильно менять фары

Установил ксенон сам? Автоюрист предупреждает: это может стоить вам прав. Узнайте, какие изменения в фарах законны, а какие ведут к штрафам и конфискации.

Читать полностью » Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества вчера в 22:18

Тревога на фоне перемен: как маркировка повлияет на доверие к производителям

Узнайте, как система маркировки "Честный знак" изменит авторынок, защитит права потребителей и поможет отличить качественные товары от контрафакта.

Читать полностью » Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт вчера в 22:10

Правило трёх минут: лайфхак для точной проверки масла, о котором молчат автосервисы

Большинство водителей проверяют уровень масла неправильно. Моторист раскрывает типичные ошибки и их последствия. Узнайте, как избежать поломок и продлить жизнь двигателя.

Читать полностью » Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году вчера в 21:05

Nissan Z Nismo с механикой: почему поклонники традиционного драйва уже не могут дождаться 2027 года

Nissan готовит к выпуску спортивную версию Z Nismo с механической коробкой передач, которая, вероятно, появится не раньше 2027 года.

Читать полностью » Porsche представила обновления для электрического Macan: цифровой ключ и новые возможности для зарядки вчера в 20:56

Macan EV стал ещё лучше: как новые функции делают его ещё удобнее для дальних поездок

Обновленный Porsche Macan EV предлагает новшества в технологиях и удобстве, но смогут ли они побудить покупателей выбрать электромобиль?

Читать полностью » Lada Niva Legend стала самым доступным полноприводным внедорожником в РФ вчера в 19:09

Какой выбрать недорогой внедорожник в России: лучшие модели до 1,7 млн рублей

В поисках доступного полноприводного внедорожника? Узнайте, какие автомобили могут предложить лучшее сочетание цены и качества на российском рынке в 2024 году.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Туризм

Почему Казань влюбляет в себя: что посмотреть в сентябре
Дом

Борьба с пожелтевшими пластиковыми поверхностями: перекись водорода, димексид и другие средства
Спорт и фитнес

Офтальмологи назвали безопасные способы плавания для людей с плохим зрением
Красота и здоровье

Курение и бег: почему никотин замедляет восстановление мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru