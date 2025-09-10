Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спидометр
Спидометр
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:32

Иностранцам на заметку: список ошибок, которые запрещают въезд

Судебная практика подтверждает запрет въезда иностранцам за нарушение ПДД — РИА Новости

Иностранные граждане, находясь в России, должны учитывать, что даже незначительные на первый взгляд нарушения правил дорожного движения могут обернуться для них серьёзными последствиями. Российское законодательство предусматривает возможность ограничить въезд в страну тем, кто неоднократно привлекался к административной ответственности. И речь идёт не только о крупных правонарушениях, но и о мелких нарушениях ПДД.

Как работает механизм запрета

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" прямо указывает: иностранцу могут отказать во въезде, если он дважды и более в течение трёх лет нарушал административное законодательство. В список статей КоАП, которые учитываются при вынесении такого решения, входят и нарушения правил дорожного движения.

На практике это означает, что даже за непристёгнутый ремень или проезд на запрещающий сигнал светофора можно лишиться возможности вернуться в Россию на несколько лет.

Примеры из судебной практики

Недавние материалы судебных постановлений подтверждают, что подобные меры уже применяются. Так, один из иностранцев, живший в России с гражданской супругой и ребёнком, в 2023 году дважды был привлечён к ответственности по статье 12.29 КоАП. Через год миграционный отдел МВД вынес решение закрыть ему въезд на три года.

Другой случай связан с иностранцем, который в 2023–2024 годах нарушал правила использования ремней безопасности и мотошлемов, а также проигнорировал требование пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В результате он также получил запрет на въезд.

За какие нарушения могут наказать

В перечень нарушений, которые могут повлечь столь серьёзные последствия, входят:

  • непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения;
  • управление автомобилем без диагностической карты;
  • нарушение правил установки государственных номерных знаков;
  • игнорирование дорожных знаков и разметки;
  • отказ от обязательного медосвидетельствования;
  • несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

Каждое из этих нарушений само по себе не кажется тяжёлым. Однако при повторении они создают "портфолио нарушителя", после чего миграционные органы принимают решение о закрытии въезда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомеханики рассказали, зачем производители закладывают погрешность спидометра сегодня в 10:51

Спидометр всегда врёт, но именно это делает его надёжным

Почему спидометр всегда показывает чуть больше, чем GPS, и зачем автопроизводители специально закладывают погрешность в измерение скорости?

Читать полностью » Коррозия, АКП и подвеска: основные проблемы Mazda 6 по отзывам владельцев сегодня в 9:21

Эта проблема Mazda 6 доводит до отчаяния — и касается почти каждого владельца

Mazda 6 первого поколения подарила марке успех, но со временем выявила ряд типичных проблем. Разбираем слабые места и способы их решения.

Читать полностью » Toyota RAV4 и Camry продолжают продаваться в России: цены от 4,1 млн рублей сегодня в 9:13

Японская надёжность сильнее санкций: почему россияне цепляются за Toyota

Toyota снова заметна в автосалонах России: спрос растет, выбор моделей расширяется, но условия покупки теперь сильно отличаются от прежних.

Читать полностью » Владелец Mitsubishi Pajero Sport раскрыл годовые расходы на внедорожник сегодня в 8:22

Каждый месяц — новые траты: содержание Mitsubishi Pajero Sport превратилось в сюрприз

Миллион рублей в год: реальный дневник расходов на Mitsubishi Pajero Sport показывает, во что обходится содержание японского внедорожника в Москве.

Читать полностью » Peugeot представила в Бразилии гибридные версии 208 и 2008 GT сегодня в 8:09

Когда бензин больше не решает: Peugeot принес в Бразилию новый формат городских машин

Peugeot представила в Бразилии первые гибридные версии 208 и 2008: новые технологии, экономичность и преимущества для городских жителей.

Читать полностью » Ford подал патент на внедорожник с функцией кинотеатра под открытым небом сегодня в 8:55

Машина как киноэкран: что задумали инженеры Ford

Ford запатентовал необычную систему, которая способна превратить внедорожник в кинотеатр под открытым небом. Узнайте, как это работает и зачем это может понадобиться.

Читать полностью » Владелец из Тольятти продаёт 27-летнюю Lada 2105 с заводскими пломбами за 3 млн рублей сегодня в 7:22

Стояла в гараже десятилетиями: Lada 2105 без пробега удивила ценой

В Тольятти выставили на продажу редкую Lada 2105 без пробега за 3 млн рублей. Автомобиль сохранил заводские пломбы и никогда не стоял на учёте.

Читать полностью » Volkswagen представил в Китае седан Sagitar L 2026 года за 114,9 тыс. юаней сегодня в 6:49

Новый Volkswagen Sagitar удивил Китаем: премиум-фишки добрались до бюджетного сегмента

Новый Volkswagen Sagitar L получил передовые технологии и расширенный набор ассистентов, сохранив доступную цену на китайском рынке.

Читать полностью »

Новости
Наука

Тень черной дыры в M87 помогает астрономам уточнить свойства темной материи
Спорт и фитнес

Тренер Си Джей Хаммонд назвал травмы, от которых защищает упражнение good morning
Культура и шоу-бизнес

Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025
Туризм

Эксперт РСТ Абасов: россиян ждут новые ограничения при получении шенгенских виз
Красота и здоровье

Медицинские наблюдения подтвердили влияние ромашкового чая на улучшение качества сна
Дом

Переплата за бытовую технику: какие функции действительно важны, а какие — маркетинговые уловки
Общество

Психолог дала рекомендации россиянам, столкнувшимся с осенней хандрой
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасны зимние оттепели для садовых растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet