Иностранцам на заметку: список ошибок, которые запрещают въезд

Иностранные граждане, находясь в России, должны учитывать, что даже незначительные на первый взгляд нарушения правил дорожного движения могут обернуться для них серьёзными последствиями. Российское законодательство предусматривает возможность ограничить въезд в страну тем, кто неоднократно привлекался к административной ответственности. И речь идёт не только о крупных правонарушениях, но и о мелких нарушениях ПДД.

Как работает механизм запрета

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" прямо указывает: иностранцу могут отказать во въезде, если он дважды и более в течение трёх лет нарушал административное законодательство. В список статей КоАП, которые учитываются при вынесении такого решения, входят и нарушения правил дорожного движения.

На практике это означает, что даже за непристёгнутый ремень или проезд на запрещающий сигнал светофора можно лишиться возможности вернуться в Россию на несколько лет.

Примеры из судебной практики

Недавние материалы судебных постановлений подтверждают, что подобные меры уже применяются. Так, один из иностранцев, живший в России с гражданской супругой и ребёнком, в 2023 году дважды был привлечён к ответственности по статье 12.29 КоАП. Через год миграционный отдел МВД вынес решение закрыть ему въезд на три года.

Другой случай связан с иностранцем, который в 2023–2024 годах нарушал правила использования ремней безопасности и мотошлемов, а также проигнорировал требование пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В результате он также получил запрет на въезд.

За какие нарушения могут наказать

В перечень нарушений, которые могут повлечь столь серьёзные последствия, входят:

непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения;

управление автомобилем без диагностической карты;

нарушение правил установки государственных номерных знаков;

игнорирование дорожных знаков и разметки;

отказ от обязательного медосвидетельствования;

несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

Каждое из этих нарушений само по себе не кажется тяжёлым. Однако при повторении они создают "портфолио нарушителя", после чего миграционные органы принимают решение о закрытии въезда.