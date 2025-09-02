Статистика, которая шокирует: регионы, где водители живут без правил
РИА Новости со ссылкой на статистику МВД сообщило, что лидерами по числу нарушителей ПДД стали Дагестан, Москва и Подмосковье.
Цифры по регионам
Москва - 1,16 млн нарушителей за 2024 год.
Московская область - 1,14 млн.
Дагестан - 516 тыс. водителей, не соблюдавших правила.
Санкт-Петербург и Ленобласть - суммарно 523 тыс. случаев.
Свердловская область - 377 тыс. нарушителей.
В целом по стране насчитали не менее 11,8 млн автомобилистов, нарушивших ПДД.
Федеральные округа: рейтинг
Центральный ФО - 3,4 млн нарушителей (абсолютный лидер).
Приволжский ФО - 1,8 млн.
Северо-Кавказский ФО - 1,1 млн.
Что это говорит о ситуации
Такая статистика показывает, что проблема нарушений ПДД остаётся массовой и во многом сосредоточена в крупных агломерациях, где трафик наиболее плотный. При этом Дагестан выбивается в лидеры среди регионов, демонстрируя уровень нарушений, сопоставимый с крупнейшими мегаполисами страны.
