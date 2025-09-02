Статистика, которая шокирует: регионы, где водители живут без правил

РИА Новости со ссылкой на статистику МВД сообщило, что лидерами по числу нарушителей ПДД стали Дагестан, Москва и Подмосковье.

Цифры по регионам

Москва - 1,16 млн нарушителей за 2024 год.

Московская область - 1,14 млн.

Дагестан - 516 тыс. водителей, не соблюдавших правила.

Санкт-Петербург и Ленобласть - суммарно 523 тыс. случаев.

Свердловская область - 377 тыс. нарушителей.

В целом по стране насчитали не менее 11,8 млн автомобилистов, нарушивших ПДД.

Федеральные округа: рейтинг

Центральный ФО - 3,4 млн нарушителей (абсолютный лидер).

Приволжский ФО - 1,8 млн.

Северо-Кавказский ФО - 1,1 млн.

Что это говорит о ситуации

Такая статистика показывает, что проблема нарушений ПДД остаётся массовой и во многом сосредоточена в крупных агломерациях, где трафик наиболее плотный. При этом Дагестан выбивается в лидеры среди регионов, демонстрируя уровень нарушений, сопоставимый с крупнейшими мегаполисами страны.