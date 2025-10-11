Машины встали стеной: на этих трассах Москва тонет в штрафах за стоянку

В Москве продолжают бороться с хаотичной парковкой на вылетных магистралях. Несмотря на то что в этом году число нарушений снизилось, проблема по-прежнему остаётся заметной. По данным столичного департамента транспорта, с января по сентябрь автомобилисты нарушили правила остановки и стоянки 113 тысяч раз. Каждое из таких нарушений обернулось штрафом в 4500 рублей.

Лидеры антирейтинга

Абсолютным лидером по количеству зафиксированных случаев стал Кутузовский проспект — 22 585 нарушений за девять месяцев. На втором месте — Волгоградский проспект, где водители оставляли машины в неположенных местах 12 210 раз. Третью строчку занимает Варшавское шоссе с 11 323 случаями. Далее следуют Дмитровское шоссе (9 178) и Рязанский проспект (8 557).

Интересно, что год назад картина выглядела иначе: лидером было Варшавское шоссе, за ним шёл Волгоградский проспект, а Кутузовский занимал лишь третью позицию. В первую пятёрку тогда также входили Ярославское и Щёлковское шоссе.

"В Москве за год количество нарушений правил остановки на вылетных магистралях снизилось на 10%", — сообщили в департаменте транспорта.

Почему нарушают

Специалисты отмечают, что большинство нарушений связано с нехваткой парковочных мест вблизи торговых центров и офисных зданий. На вылетных трассах, таких как Кутузовский или Варшавское шоссе, водители часто останавливаются "на минуту" — высадить пассажира или забрать посылку. Однако даже короткая остановка на полосе движения создаёт затор и повышает риск ДТП.

Кроме того, камеры фотофиксации стали работать точнее: системы способны различать даже кратковременную остановку в зоне, где установлен знак "Остановка запрещена". Это приводит к увеличению числа выявленных нарушений, несмотря на реальное снижение количества неправильно припаркованных автомобилей.

Сравнение вылетных магистралей

Магистраль Нарушений (январь-сентябрь) Изменение по сравнению с 2024 г. Кутузовский проспект 22 585 +2 позиции Волгоградский проспект 12 210 без изменений Варшавское шоссе 11 323 -2 позиции Дмитровское шоссе 9 178 +1 позиция Рязанский проспект 8 557 +1 позиция

Как избежать штрафа: пошаговая инструкция

Проверяйте знаки. На многих участках вылетных магистралей введены ограничения на остановку. Иногда запрет действует только в часы пик. Используйте мобильные приложения. Сервисы вроде "Московского транспорта" или "Парковки Москвы" помогают найти ближайшее разрешённое место и оплатить парковку. Планируйте остановку заранее. Если нужно забрать пассажира или груз, выберите безопасный карман или прилегающую улицу. Следите за уведомлениями. При получении штрафа его можно оперативно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней.

Ошибки водителей и как их избежать

Ошибка: остановка под знаком "Остановка запрещена" даже на минуту.

Последствие: штраф 4500 рублей и потеря времени на обжалование.

Альтернатива: воспользоваться платной парковкой или выделенной зоной для посадки/высадки.

Ошибка: парковка на автобусной полосе.

Последствие: блокировка движения общественного транспорта.

Альтернатива: парковочные карманы у станций метро и ТЦ.

Ошибка: игнорирование разметки.

Последствие: эвакуация автомобиля.

Альтернатива: проверка схемы движения на портале transport. mos.ru.

А что если… вы всё-таки получили штраф?

Если водитель уверен, что нарушение зафиксировано ошибочно, стоит подать жалобу через портал "Госуслуги" или mos. ru. Для этого понадобятся фото- и видеодоказательства: снимки места, где стояла машина, и знаков, подтверждающих, что запрета не было. Практика показывает, что при наличии доказательств штрафы действительно отменяют.

FAQ

Как узнать, где можно остановиться на вылетной магистрали?

Достаточно установить приложение "Парковки Москвы" — на карте отображаются все разрешённые зоны и действующие ограничения.

Сколько стоит парковка вдоль вылетных трасс?

Средняя цена варьируется от 60 до 200 рублей в час, в зависимости от зоны. В некоторых местах парковка бесплатная, но ограничена по времени.

Можно ли избежать штрафа, если водитель находился в машине?

Нет. Даже если двигатель работает, но автомобиль остановился под знаком "Остановка запрещена", это считается нарушением.

Мифы и правда

Миф: если стоять с включённой аварийкой, штрафа не будет.

Правда: это не спасёт — камеры фиксируют факт остановки, а не включённые фары.

Миф: штраф можно отменить, если не было таблички "Работает эвакуатор".

Правда: наличие таблички не влияет на правомерность штрафа.

Миф: фотофиксация ошибается слишком часто.

Правда: современные комплексы обновлены и ошибаются менее чем в 1% случаев.

Исторический контекст

В начале 2010-х годов Кутузовский проспект считался одной из самых "проблемных" улиц столицы — именно там впервые начали устанавливать камеры фиксации остановок на выделенной полосе. С тех пор сеть камер расширилась, а число нарушений постепенно снижается. По словам экспертов, благодаря этому пропускная способность вылетных магистралей выросла примерно на 15-20%.