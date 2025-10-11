Машины встали стеной: на этих трассах Москва тонет в штрафах за стоянку
В Москве продолжают бороться с хаотичной парковкой на вылетных магистралях. Несмотря на то что в этом году число нарушений снизилось, проблема по-прежнему остаётся заметной. По данным столичного департамента транспорта, с января по сентябрь автомобилисты нарушили правила остановки и стоянки 113 тысяч раз. Каждое из таких нарушений обернулось штрафом в 4500 рублей.
Лидеры антирейтинга
Абсолютным лидером по количеству зафиксированных случаев стал Кутузовский проспект — 22 585 нарушений за девять месяцев. На втором месте — Волгоградский проспект, где водители оставляли машины в неположенных местах 12 210 раз. Третью строчку занимает Варшавское шоссе с 11 323 случаями. Далее следуют Дмитровское шоссе (9 178) и Рязанский проспект (8 557).
Интересно, что год назад картина выглядела иначе: лидером было Варшавское шоссе, за ним шёл Волгоградский проспект, а Кутузовский занимал лишь третью позицию. В первую пятёрку тогда также входили Ярославское и Щёлковское шоссе.
"В Москве за год количество нарушений правил остановки на вылетных магистралях снизилось на 10%", — сообщили в департаменте транспорта.
Почему нарушают
Специалисты отмечают, что большинство нарушений связано с нехваткой парковочных мест вблизи торговых центров и офисных зданий. На вылетных трассах, таких как Кутузовский или Варшавское шоссе, водители часто останавливаются "на минуту" — высадить пассажира или забрать посылку. Однако даже короткая остановка на полосе движения создаёт затор и повышает риск ДТП.
Кроме того, камеры фотофиксации стали работать точнее: системы способны различать даже кратковременную остановку в зоне, где установлен знак "Остановка запрещена". Это приводит к увеличению числа выявленных нарушений, несмотря на реальное снижение количества неправильно припаркованных автомобилей.
Сравнение вылетных магистралей
|Магистраль
|Нарушений (январь-сентябрь)
|Изменение по сравнению с 2024 г.
|Кутузовский проспект
|22 585
|+2 позиции
|Волгоградский проспект
|12 210
|без изменений
|Варшавское шоссе
|11 323
|-2 позиции
|Дмитровское шоссе
|9 178
|+1 позиция
|Рязанский проспект
|8 557
|+1 позиция
Как избежать штрафа: пошаговая инструкция
-
Проверяйте знаки. На многих участках вылетных магистралей введены ограничения на остановку. Иногда запрет действует только в часы пик.
-
Используйте мобильные приложения. Сервисы вроде "Московского транспорта" или "Парковки Москвы" помогают найти ближайшее разрешённое место и оплатить парковку.
-
Планируйте остановку заранее. Если нужно забрать пассажира или груз, выберите безопасный карман или прилегающую улицу.
-
Следите за уведомлениями. При получении штрафа его можно оперативно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней.
Ошибки водителей и как их избежать
-
Ошибка: остановка под знаком "Остановка запрещена" даже на минуту.
Последствие: штраф 4500 рублей и потеря времени на обжалование.
Альтернатива: воспользоваться платной парковкой или выделенной зоной для посадки/высадки.
-
Ошибка: парковка на автобусной полосе.
Последствие: блокировка движения общественного транспорта.
Альтернатива: парковочные карманы у станций метро и ТЦ.
-
Ошибка: игнорирование разметки.
Последствие: эвакуация автомобиля.
Альтернатива: проверка схемы движения на портале transport. mos.ru.
А что если… вы всё-таки получили штраф?
Если водитель уверен, что нарушение зафиксировано ошибочно, стоит подать жалобу через портал "Госуслуги" или mos. ru. Для этого понадобятся фото- и видеодоказательства: снимки места, где стояла машина, и знаков, подтверждающих, что запрета не было. Практика показывает, что при наличии доказательств штрафы действительно отменяют.
FAQ
Как узнать, где можно остановиться на вылетной магистрали?
Достаточно установить приложение "Парковки Москвы" — на карте отображаются все разрешённые зоны и действующие ограничения.
Сколько стоит парковка вдоль вылетных трасс?
Средняя цена варьируется от 60 до 200 рублей в час, в зависимости от зоны. В некоторых местах парковка бесплатная, но ограничена по времени.
Можно ли избежать штрафа, если водитель находился в машине?
Нет. Даже если двигатель работает, но автомобиль остановился под знаком "Остановка запрещена", это считается нарушением.
Мифы и правда
-
Миф: если стоять с включённой аварийкой, штрафа не будет.
Правда: это не спасёт — камеры фиксируют факт остановки, а не включённые фары.
-
Миф: штраф можно отменить, если не было таблички "Работает эвакуатор".
Правда: наличие таблички не влияет на правомерность штрафа.
-
Миф: фотофиксация ошибается слишком часто.
Правда: современные комплексы обновлены и ошибаются менее чем в 1% случаев.
Исторический контекст
В начале 2010-х годов Кутузовский проспект считался одной из самых "проблемных" улиц столицы — именно там впервые начали устанавливать камеры фиксации остановок на выделенной полосе. С тех пор сеть камер расширилась, а число нарушений постепенно снижается. По словам экспертов, благодаря этому пропускная способность вылетных магистралей выросла примерно на 15-20%.
