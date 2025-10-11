Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:22

Машины встали стеной: на этих трассах Москва тонет в штрафах за стоянку

Кутузовский проспект стал лидером по нарушениям парковки в Москве — данные дептранса

В Москве продолжают бороться с хаотичной парковкой на вылетных магистралях. Несмотря на то что в этом году число нарушений снизилось, проблема по-прежнему остаётся заметной. По данным столичного департамента транспорта, с января по сентябрь автомобилисты нарушили правила остановки и стоянки 113 тысяч раз. Каждое из таких нарушений обернулось штрафом в 4500 рублей.

Лидеры антирейтинга

Абсолютным лидером по количеству зафиксированных случаев стал Кутузовский проспект — 22 585 нарушений за девять месяцев. На втором месте — Волгоградский проспект, где водители оставляли машины в неположенных местах 12 210 раз. Третью строчку занимает Варшавское шоссе с 11 323 случаями. Далее следуют Дмитровское шоссе (9 178) и Рязанский проспект (8 557).

Интересно, что год назад картина выглядела иначе: лидером было Варшавское шоссе, за ним шёл Волгоградский проспект, а Кутузовский занимал лишь третью позицию. В первую пятёрку тогда также входили Ярославское и Щёлковское шоссе.

"В Москве за год количество нарушений правил остановки на вылетных магистралях снизилось на 10%", — сообщили в департаменте транспорта.

Почему нарушают

Специалисты отмечают, что большинство нарушений связано с нехваткой парковочных мест вблизи торговых центров и офисных зданий. На вылетных трассах, таких как Кутузовский или Варшавское шоссе, водители часто останавливаются "на минуту" — высадить пассажира или забрать посылку. Однако даже короткая остановка на полосе движения создаёт затор и повышает риск ДТП.

Кроме того, камеры фотофиксации стали работать точнее: системы способны различать даже кратковременную остановку в зоне, где установлен знак "Остановка запрещена". Это приводит к увеличению числа выявленных нарушений, несмотря на реальное снижение количества неправильно припаркованных автомобилей.

Сравнение вылетных магистралей

Магистраль Нарушений (январь-сентябрь) Изменение по сравнению с 2024 г.
Кутузовский проспект 22 585 +2 позиции
Волгоградский проспект 12 210 без изменений
Варшавское шоссе 11 323 -2 позиции
Дмитровское шоссе 9 178 +1 позиция
Рязанский проспект 8 557 +1 позиция

Как избежать штрафа: пошаговая инструкция

  1. Проверяйте знаки. На многих участках вылетных магистралей введены ограничения на остановку. Иногда запрет действует только в часы пик.

  2. Используйте мобильные приложения. Сервисы вроде "Московского транспорта" или "Парковки Москвы" помогают найти ближайшее разрешённое место и оплатить парковку.

  3. Планируйте остановку заранее. Если нужно забрать пассажира или груз, выберите безопасный карман или прилегающую улицу.

  4. Следите за уведомлениями. При получении штрафа его можно оперативно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней.

Ошибки водителей и как их избежать

  • Ошибка: остановка под знаком "Остановка запрещена" даже на минуту.
    Последствие: штраф 4500 рублей и потеря времени на обжалование.
    Альтернатива: воспользоваться платной парковкой или выделенной зоной для посадки/высадки.

  • Ошибка: парковка на автобусной полосе.
    Последствие: блокировка движения общественного транспорта.
    Альтернатива: парковочные карманы у станций метро и ТЦ.

  • Ошибка: игнорирование разметки.
    Последствие: эвакуация автомобиля.
    Альтернатива: проверка схемы движения на портале transport. mos.ru.

А что если… вы всё-таки получили штраф?

Если водитель уверен, что нарушение зафиксировано ошибочно, стоит подать жалобу через портал "Госуслуги" или mos. ru. Для этого понадобятся фото- и видеодоказательства: снимки места, где стояла машина, и знаков, подтверждающих, что запрета не было. Практика показывает, что при наличии доказательств штрафы действительно отменяют.

FAQ

Как узнать, где можно остановиться на вылетной магистрали?
Достаточно установить приложение "Парковки Москвы" — на карте отображаются все разрешённые зоны и действующие ограничения.

Сколько стоит парковка вдоль вылетных трасс?
Средняя цена варьируется от 60 до 200 рублей в час, в зависимости от зоны. В некоторых местах парковка бесплатная, но ограничена по времени.

Можно ли избежать штрафа, если водитель находился в машине?
Нет. Даже если двигатель работает, но автомобиль остановился под знаком "Остановка запрещена", это считается нарушением.

Мифы и правда

  • Миф: если стоять с включённой аварийкой, штрафа не будет.
    Правда: это не спасёт — камеры фиксируют факт остановки, а не включённые фары.

  • Миф: штраф можно отменить, если не было таблички "Работает эвакуатор".
    Правда: наличие таблички не влияет на правомерность штрафа.

  • Миф: фотофиксация ошибается слишком часто.
    Правда: современные комплексы обновлены и ошибаются менее чем в 1% случаев.

Исторический контекст

В начале 2010-х годов Кутузовский проспект считался одной из самых "проблемных" улиц столицы — именно там впервые начали устанавливать камеры фиксации остановок на выделенной полосе. С тех пор сеть камер расширилась, а число нарушений постепенно снижается. По словам экспертов, благодаря этому пропускная способность вылетных магистралей выросла примерно на 15-20%.

