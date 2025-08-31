Где больше нарушают ПДД: в Москве или в регионах? Статистика удивила

В прошлом году в России количество водителей, нарушивших правила дорожного движения, превысило 11,8 млн человек. Такие данные приводит МВД, на которое ссылается "РИА Новости". Картина показывает серьёзные различия между регионами: где-то дисциплина водителей выше, а где-то ситуация вызывает тревогу.

Лидеры по числу нарушителей

Больше всего нарушителей оказалось в Москве — свыше 1,16 млн человек. Столицу почти догнала Московская область, где зафиксировано 1,14 млн нарушителей. В Дагестане цифра составила 516 тыс. автомобилистов, что также выводит регион в лидеры.

Крупные показатели отмечены и на северо-западе страны: Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе дали более 523 тыс. случаев нарушений. В Свердловской области зафиксировано около 377 тыс. водителей, нарушивших ПДД.

Нарушения в разрезе федеральных округов

Если рассматривать данные по округам, то первое место занимает Центральный федеральный округ. Здесь за год выявлено более 3,4 млн нарушителей. Приволжский округ показал цифру свыше 1,8 млн случаев, а замкнул тройку Северо-Кавказский округ, где нарушителями стали более 1,1 млн человек.