Перестроение и зеркала
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:06

Как защитить себя от штрафа за наезд на сплошную: простые правила и секреты водителей

ГИБДД фиксирует нарушения за наезд на сплошную линию с лишением прав на шесть месяцев

Многие водители уверены, что инспекторы ГИБДД обращают внимание только на серьезные нарушения или работают в рамках профилактических рейдов. Однако в отдалённых регионах России ситуация иная — там патрульные строго следят за каждым нарушением, даже если речь идёт о наезде на сплошную линию разметки.

Почему наезд на сплошную линию считается нарушением?

Правила дорожного движения не дают чётких указаний, можно ли колесом заезжать на сплошную линию. На практике даже небольшой заезд на встречную полосу, где запрещены обгон, разворот и другие манёвры, квалифицируется как нарушение. Инспекторы ГИБДД хорошо знают об этом, но многие водители даже не подозревают, что такое может привести к штрафу — ведь эти нюансы не всегда объясняют в автошколах.

Ответственность наступает только в случае выезда на встречную полосу в зоне с запрещающими знаками или разметкой. В остальных случаях доказать нарушение сложно. Однако в российских судах часто отдают предпочтение показаниям полиции, особенно если у водителя нет собственных доказательств невиновности.

Защита — в доказательствах

Главный способ защититься — иметь веские доказательства своей правоты. Это может быть запись с видеорегистратора или видео с телефона, особенно если наезд на разметку был вынужденным — например, из-за препятствий на дороге или сломанного автомобиля. При общении с инспектором важно сразу сообщить о наличии видеозаписи.

К сожалению, практика показывает, что сотрудники полиции иногда составляют протоколы заранее, а потом разбираются в ситуации. Наказание за выезд на встречную полосу достаточно серьёзное — лишение прав на 4-6 месяцев по решению суда. Поэтому лучше иметь убедительные доказательства, чтобы защитить себя от несправедливого наказания.

