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© t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 14:05

Инспектор ГИБДД настаивает на досмотре машины: один нюанс может сделать процедуру незаконной

Любые требования сотрудника правоохранительных органов при остановке гражданина или транспортного средства должны строго соответствовать регламенту, а несоблюдение процедуры может расцениваться как превышение полномочий, пояснила адвокат Адвокатской палаты г. Москвы Светлана Жмурко. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт разъяснила алгоритм действий, который обязан соблюдать инспектор, и права граждан в подобных ситуациях.

Согласно действующим нормам, при обращении к водителю или пешеходу сотрудник обязан первым делом представиться, назвать свою должность и четко сформулировать причину остановки. Если от автомобилиста требуют покинуть салон или пройти в патрульный автомобиль, инспектор также должен обосновать это конкретными правовыми основаниями. При этом юристы подчеркивают, что отказ от пересадки в патрульную машину часто является законным правом гражданина, если процедура не предполагает обязательного задержания или оформления протокола.

"Если все перечисленные требования не выполняются, это можно рассматривать как неправомерные действия сотрудника либо как превышение полномочий. Видеозапись вести можно, но об этом необходимо предупредить. В самом факте записи ничего противозаконного нет", — отметила Жмурко.

Специалист акцентировала внимание на том, что правила взаимодействия едины как для ГИБДД, так и для сотрудников других подразделений полиции. При проверке личности, например, по ориентировке на розыск, инспектор может сверить документы на месте. Нередко возникают ситуации, когда проверка документов становится поводом для излишнего давления, поэтому важно помнить: заходить внутрь служебного авто вовсе не обязательно, процедура сверки данных может проходить и на улице.

Особое внимание стоит уделять процессуальным действиям, таким как личный досмотр или осмотр транспортного средства. В таких случаях закон требует обязательного участия понятых или применения видеозаписи со стороны правоохранителей. Многие водители забывают, что протокол досмотра является ключевым документом, фиксирующим легитимность действий полиции. Правовая грамотность в этом вопросе позволяет избежать конфликтов, ведь законные требования полиции должны быть подкреплены разъяснениями, а не просто властным тоном.

"Если человека просят выйти из автомобиля, сотрудник должен назвать причину. Если просят показать багажник, речь идёт о досмотре автомобиля, который проводится в присутствии двух понятых. Причину досмотра сотрудник также обязан пояснить — то есть объяснить, чем вызвана необходимость этой процедурыя", — рассказала адвокат.

В условиях современных дорог нередко обсуждается возможность оптимизации процессов контроля. Так, в юридическом сообществе отмечают, что видеофиксация постепенно становится альтернативой поиску свидетелей, однако пока нормы о понятых остаются действующими. Жмурко резюмировала, что при любом отклонении от стандартного регламента — отсутствии представления или нежелании объяснять причины действий — гражданин вправе фиксировать нарушения для дальнейшего обжалования.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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