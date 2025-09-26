Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дорожный знак
дорожный знак
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Эти дорожные знаки путают даже опытных водителей — и приводят к штрафам

ГИБДД: на опасных поворотах обгон запрещён независимо от разметки

На российских дорогах действует почти три сотни различных знаков. Большинство водителей прекрасно знакомы с базовыми из них, но есть и такие, которые даже опытные автомобилисты понимают не всегда правильно. Разберём самые запутанные таблички, ошибки при их толковании и то, как избежать неприятных последствий.

Опасные повороты и скрытые ограничения

Знаки 1.11.1 и 1.11.2 предупреждают о резком повороте, а 1.12.1 и 1.12.2 — о серии поворотов. Но важно помнить: помимо самой информации, они вводят дополнительный запрет. На таких участках дороги нельзя обгонять — даже если разметка прерывистая и нет знака "Обгон запрещён". Этот нюанс часто становится причиной штрафов и аварийных ситуаций.

Полоса аварийной остановки

Знак 6.5 выглядит как красно-белый щит и встречается, как правило, в горах. Его смысл в том, что рядом оборудована полоса для машин с отказавшими тормозами. Использовать её для отдыха, парковки или фотосессии категорически запрещено: это может создать угрозу для водителя, которому действительно нужна экстренная остановка.

Знак "Движение прямо"

На первый взгляд простая табличка способна запутать даже опытного шофёра. Ограничение действует от места установки до ближайшего перекрёстка: в это время поворот налево или разворот невозможны. Но есть исключение: водитель вправе повернуть направо во двор или на прилегающую территорию. Часто инспекторы фиксируют нарушения именно из-за невнимательности к этому знаку.

Начало населённого пункта

Путаница возникает из-за разницы в цвете. Синий знак 5.25 лишь указывает, что населённый пункт находится рядом, но ограничения скорости не накладывает. Белый же знак 5.23 означает въезд непосредственно в зону, где нужно ехать не быстрее 60 км/ч (если нет иных указаний). Многие водители ошибочно снижают скорость при виде синей таблички, чем создают помехи на трассе.

Стоянка по чётным и нечётным числам

Эти редкие знаки часто становятся ловушкой. На синем фоне изображены римские цифры I и II. Первый вариант запрещает парковку по нечётным датам месяца, второй — по чётным. Причём запрет действует только на той стороне дороги, где стоит знак, и снимается сразу после перекрёстка. Нарушение может обернуться эвакуацией автомобиля.

Таблица "Сравнение"

Знак Значение Подвох
1.11-1.12 Опасный поворот/повороты Запрет на обгон
6.5 Полоса аварийной остановки Нельзя останавливаться "для отдыха"
"Прямо" Движение только прямо Запрет налево и на разворот до перекрёстка
5.25 Начало населённого пункта (синий) Нет ограничений скорости
5.23 Начало населённого пункта (белый) Ограничение 60 км/ч
I / II Запрет стоянки по датам Римская I — нечётные, II — чётные

Советы шаг за шагом

  1. Всегда сверяйтесь с ПДД: значение каждого знака описано в правилах.

  2. Используйте навигаторы с функцией распознавания знаков — современные гаджеты фиксируют запреты в реальном времени.

  3. Если сомневаетесь, придерживайтесь более строгого толкования: это поможет избежать штрафа.

  4. В горах никогда не занимайте полосу аварийной остановки.

  5. При въезде в населённый пункт всегда смотрите на цвет таблички.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обгон на участке со знаком "Опасный поворот".
    Последствие: штраф, аварийная ситуация.
    Альтернатива: дождаться зоны без ограничений и разметки.

  • Ошибка: парковка на полосе аварийной остановки.
    Последствие: риск столкновения с машиной без тормозов.
    Альтернатива: остановка только на обочине или в карманах отдыха.

  • Ошибка: снижение скорости при синем знаке "Населённый пункт".
    Последствие: пробки и непонимание других участников движения.
    Альтернатива: сохранять допустимую скорость до белого знака.

А что если…

Что будет, если проигнорировать знак "Стоянка по нечётным числам"? В лучшем случае — предупреждение, в худшем — эвакуация автомобиля со штрафстоянки. А это не только потеря времени, но и значительные траты.

Таблица "Плюсы и минусы"

Знак Плюсы Минусы
"Опасные повороты" Предупреждает об участке повышенной опасности Часто недооценивают запрет на обгон
Полоса аварийной остановки Спасает жизни при отказе тормозов Ловушка для невнимательных туристов
"Движение прямо" Регулирует потоки на сложных участках Непонятно, можно ли свернуть во двор
"Населённый пункт" (белый) Чётко ограничивает скорость Водители путают с синим знаком
I / II Упорядочивает парковку Сложно запомнить, на какие даты действует

FAQ

Как выбрать правильное место для парковки в городе со знаками I и II?
Смотрите на число месяца: нечётные — запрещены у знака I, чётные — у II.

Сколько стоит штраф за нарушение запрета обгона на "Опасных поворотах"?
По КоАП, сумма составляет от 5000 рублей или лишение прав до 6 месяцев.

Что лучше — ориентироваться на знаки или на навигатор?
Знаки всегда приоритетны. Навигатор может ошибаться или не обновляться.

Мифы и правда

  • Миф: знак "Движение прямо" запрещает поворот направо во двор.
    Правда: поворот направо во дворы и к прилегающим территориям разрешён.

  • Миф: при синем знаке "Населённый пункт" нужно снизить скорость.
    Правда: ограничение действует только при белом знаке.

  • Миф: полоса аварийной остановки — удобное место для стоянки.
    Правда: её назначение — спасение при отказе тормозов.

3 интересных факта

  1. Первые дорожные знаки в России появились более 100 лет назад и были нарисованы вручную.

  2. В Европе используются более 400 видов знаков, включая очень редкие для России.

  3. Некоторые навигационные системы способны "читать" дорожные знаки с помощью встроенной камеры.

Исторический контекст

  • 1909 год — международная конференция в Париже утвердила первые единые дорожные знаки.

  • 1930-е годы — в СССР начали массово устанавливать предупреждающие и предписывающие таблички.

  • 2014 год — вступил в силу ГОСТ 33151-2014, регламентирующий размещение знаков, включая "Островки безопасности".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Avatr 11 стал самым популярным премиальным электрокроссовером в России в 2025 году — данные сегодня в 2:08

Электрическая угроза бензиновому миру: премиальные авто бьют рекорды спроса

В 2025 году россияне всё активнее выбирают премиальные электромобили стоимостью выше 5 млн рублей, демонстрируя рост интереса к технологиям и комфорту.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как подготовить гараж к зиме и защитить имущество от влаги вчера в 21:50

Осенний чек-лист хозяина гаража: секреты, о которых забывают даже опытные водители

Как уберечь гараж от осенних дождей и зимних морозов: простые шаги, которые помогут сохранить машину, вещи и нервы в порядке.

Читать полностью » BMW отзывает 136 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания стартера вчера в 20:31

Авто превращается в факел: BMW отзывает сотни тысяч машин из-за опасного стартера

BMW отозвала сотни тысяч автомобилей по всему миру. В чём причина неисправности и что советуют делать владельцам — подробности внутри.

Читать полностью » Аналитики: автомобили Chery теряют до 70% стоимости за три года в России вчера в 19:26

Машина тает быстрее мороженого: сколько теряют в цене китайские авто

Китайские автомобили в России стремительно дешевеют: владельцы Chery теряют до 70% вложений всего за три года. В чём причина падения и есть ли альтернатива?

Читать полностью » АвтоВАЗ бесплатно дооснастит 22 тысячи Lada Vesta системой ЭРА-ГЛОНАСС вчера в 18:15

Машина без голоса SOS: почему 22 тысячи Lada Vesta срочно отправляют в сервис

АвтоВАЗ объявил о масштабной бесплатной доустановке системы ЭРА-ГЛОНАСС на Lada Vesta. Разбираем, кого коснется акция и как пройти процедуру.

Читать полностью » Нарушения правил парковки в Москве сократились на 26% в 2025 году — департамент транспорта вчера в 17:59

Москва отучила машины хамить: число нарушений парковки рухнуло на четверть

В Москве резко снизилось количество нарушений парковки. Что изменилось для водителей и как теперь избежать штрафов?

Читать полностью » Nissan завершил выпуск GT-R R35 и готовит электрический спорткар R36 вчера в 16:48

Похороны бензина: легендарный GT-R возродят без звука мотора

Легендарный Nissan GT-R готовится к перерождению: бензиновый R35 уходит в историю, а его преемник R36 обещает стать электрическим монстром будущего.

Читать полностью » Nissan отзывает 9200 автомобилей X-Trail e-POWER из-за дефекта генератора вчера в 15:26

Гибрид за миллионы — а в итоге эвакуатор: зачем Nissan отзывает тысячи X-Trail e-POWER

Масштабный отзыв Nissan X-Trail e-POWER затронул тысячи машин. Причина в генераторе, который может оставить кроссовер без движения.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты назвали ошибки при приготовлении картофельно-грибного пирога
Дом

Эксперт Ван Влит: посуда времён СССР снова в моде в 2025 году
Красота и здоровье

Уролог Артур Богатырев: скрытые ИППП у мужчин приводят к бесплодию
Питомцы

Кинолог: дрессировка помогает собаке лучше переносить новые условия
Туризм

Flowwow: для аренды автодома в Японии требуется перевод водительских прав
Садоводство

Эксперты напоминают: прямое солнце вызывает ожоги на листьях каучукового дерева
Авто и мото

"Автостат Инфо": продажи Toyota в России за 8 месяцев превысили 14 тыс. машин
Спорт и фитнес

Поза ребёнка снимает напряжение с поясницы и шеи — йогатерапевт Ксения Шатская
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet