Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:43

Когда Въезд запрещен оборачивается лишением прав — неожиданные нюансы постановки знака

Представитель ГАИ разъяснил правила установки знака Кирпич

Каждому водителю знаком знак "Въезд запрещен" (3.1), или как его часто называют — "кирпич". Но знаете ли вы, что наказания за его нарушение могут сильно отличаться? Представитель ГАИ подробно рассказал, в каких случаях штраф небольшой, а когда грозит лишение прав.

Где должен висеть знак "Кирпич"?

По правилам дорожного движения, знак "Въезд запрещен" должен находиться в прямой видимости водителя. Обычно его устанавливают справа по ходу движения — так проще заметить и вовремя среагировать. Если же знак скрыт деревьями, рельефом или расположен слева, это может стать основанием для обжалования штрафа.

"Когда он скрыт или где-то висит сверху, или установлен слева, решение гаишника можно будет оспорить", — объясняет представитель ГАИ.

Какие наказания предусмотрены за нарушение?

Наказания зависят от конкретной ситуации:

  • въезд на прилегающую территорию или остановка общественного транспорта - штраф в размере 500 рублей.
  • въезд на встречную полосу, отделённую знаком - штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.
  • въезд в зону для общественного транспорта - штраф 1500 рублей.
  • повторное нарушение при выезде на дорогу с односторонним движением - штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на год.

Важно понимать: если знак установлен правильно и хорошо виден, избежать наказания практически невозможно.

Как защитить свои права?

Если вы считаете, что знак размещён некорректно, необходимо иметь доказательства:

  • фото или видео с регистратора, на которых видно неправильное расположение знака;
  • показания, что знак был скрыт и водитель не мог его своевременно заметить.

В таких случаях стоит обратиться к юристу, чтобы обжаловать штраф или лишение прав.

