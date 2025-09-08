Когда Въезд запрещен оборачивается лишением прав — неожиданные нюансы постановки знака
Каждому водителю знаком знак "Въезд запрещен" (3.1), или как его часто называют — "кирпич". Но знаете ли вы, что наказания за его нарушение могут сильно отличаться? Представитель ГАИ подробно рассказал, в каких случаях штраф небольшой, а когда грозит лишение прав.
Где должен висеть знак "Кирпич"?
По правилам дорожного движения, знак "Въезд запрещен" должен находиться в прямой видимости водителя. Обычно его устанавливают справа по ходу движения — так проще заметить и вовремя среагировать. Если же знак скрыт деревьями, рельефом или расположен слева, это может стать основанием для обжалования штрафа.
"Когда он скрыт или где-то висит сверху, или установлен слева, решение гаишника можно будет оспорить", — объясняет представитель ГАИ.
Какие наказания предусмотрены за нарушение?
Наказания зависят от конкретной ситуации:
- въезд на прилегающую территорию или остановка общественного транспорта - штраф в размере 500 рублей.
- въезд на встречную полосу, отделённую знаком - штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.
- въезд в зону для общественного транспорта - штраф 1500 рублей.
- повторное нарушение при выезде на дорогу с односторонним движением - штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на год.
Важно понимать: если знак установлен правильно и хорошо виден, избежать наказания практически невозможно.
Как защитить свои права?
Если вы считаете, что знак размещён некорректно, необходимо иметь доказательства:
- фото или видео с регистратора, на которых видно неправильное расположение знака;
- показания, что знак был скрыт и водитель не мог его своевременно заметить.
В таких случаях стоит обратиться к юристу, чтобы обжаловать штраф или лишение прав.
