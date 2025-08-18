Штраф за выход из машины: что скрывают правила дорожного движения

Задумывались ли вы, что неправильная посадка в автомобиль может привести к штрафу? Правила дорожного движения охватывают все аспекты эксплуатации автомобиля, включая порядок высадки и посадки водителя. Инспектор ГАИ поделился важными нюансами в интервью.

Правила высадки из автомобиля

Многие водители забывают о правилах, которые они изучали в автошколе. При остановке у проезжей части важно помнить, что при выходе из машины следует обходить её сзади. Это позволяет видеть транспортный поток и быстро реагировать на возможные угрозы.

При посадке в автомобиль, наоборот, нужно обходить его спереди. Таким образом, вы также будете видеть приближающиеся машины. Если же вы решите обходить автомобиль сзади, это может привести к штрафу. И не забывайте, что это правило касается не только водителей, но и пассажиров.

Штрафы за нарушения

За неправильную посадку и высадку предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, который можно оплатить со скидкой в первые 20 дней. Хотя инспекторы не всегда обращают на это внимание, в темное время суток они могут быть более строгими. Например, отсутствие светоотражающего жилета при неправильной высадке может привести к штрафу до 2000 рублей.

Не стоит забывать о безопасности. Хотя штрафы за подобные нарушения случаются редко, неправильные действия могут закончиться трагически. Перед тем как покинуть автомобиль, убедитесь, что сзади не приближается транспорт. Высаживайтесь быстро и уходите с проезжей части, чтобы избежать опасности.