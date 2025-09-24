Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

В Самаре установят дорожные знаки для ограничения движения грузового транспорта

С 4 по 7 ноября в Самаре введут временные ограничения для движения грузового транспорта. Это связано с проведением форума "Россия — спортивная держава", который примет областная столица.

Какие ограничения вводят

По приказу регионального Минтранса, под запрет попадут:

  • грузовики тяжелее 3,5 тонны;

  • транспорт, перевозящий опасные грузы — взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение и боеприпасы.

Где появятся знаки

Запрещающие дорожные знаки установят на ключевых магистралях:

  • Самарское шоссе;

  • Стромиловское шоссе;

  • улица Утевская;

  • Южное шоссе;

  • Кировский мост;

  • Аэропортовское шоссе;

  • трасса М-5, подъезд к Самаре (11-й км);

  • трасса "Волжский — Курумоч — М-5";

  • трасса "М-5 — Прибрежный".

Кого ограничения не затронут

Запрет не распространяется на транспорт:

  • медицинских, спасательных и почтовых служб;

  • задействованный в ликвидации ЧС и дорожных работах;

  • коммунальных и аварийных служб;

  • федеральных органов власти с военной службой;

  • ритуальных служб.

Также исключение сделано для машин, доставляющих топливо и продукты питания. Им разрешат проезд, но только в ночные часы — с 00:00 до 06:00.

Когда пройдёт форум

Форум "Россия — спортивная держава" состоится в Самаре 5-7 ноября 2025 года. Изначально он планировался в Уфе, но в октябре 2024 года право проведения передали Самаре. В городе уже установлены таймеры обратного отсчёта до старта мероприятия.

