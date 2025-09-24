Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

С 4 по 7 ноября в Самаре введут временные ограничения для движения грузового транспорта. Это связано с проведением форума "Россия — спортивная держава", который примет областная столица.

Какие ограничения вводят

По приказу регионального Минтранса, под запрет попадут:

грузовики тяжелее 3,5 тонны;

транспорт, перевозящий опасные грузы — взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение и боеприпасы.

Где появятся знаки

Запрещающие дорожные знаки установят на ключевых магистралях:

Самарское шоссе;

Стромиловское шоссе;

улица Утевская;

Южное шоссе;

Кировский мост;

Аэропортовское шоссе;

трасса М-5, подъезд к Самаре (11-й км);

трасса "Волжский — Курумоч — М-5";

трасса "М-5 — Прибрежный".

Кого ограничения не затронут

Запрет не распространяется на транспорт:

медицинских, спасательных и почтовых служб;

задействованный в ликвидации ЧС и дорожных работах;

коммунальных и аварийных служб;

федеральных органов власти с военной службой;

ритуальных служб.

Также исключение сделано для машин, доставляющих топливо и продукты питания. Им разрешат проезд, но только в ночные часы — с 00:00 до 06:00.

Когда пройдёт форум

Форум "Россия — спортивная держава" состоится в Самаре 5-7 ноября 2025 года. Изначально он планировался в Уфе, но в октябре 2024 года право проведения передали Самаре. В городе уже установлены таймеры обратного отсчёта до старта мероприятия.