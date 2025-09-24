Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области
С 4 по 7 ноября в Самаре введут временные ограничения для движения грузового транспорта. Это связано с проведением форума "Россия — спортивная держава", который примет областная столица.
Какие ограничения вводят
По приказу регионального Минтранса, под запрет попадут:
-
грузовики тяжелее 3,5 тонны;
-
транспорт, перевозящий опасные грузы — взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение и боеприпасы.
Где появятся знаки
Запрещающие дорожные знаки установят на ключевых магистралях:
-
Самарское шоссе;
-
Стромиловское шоссе;
-
улица Утевская;
-
Южное шоссе;
-
Кировский мост;
-
Аэропортовское шоссе;
-
трасса М-5, подъезд к Самаре (11-й км);
-
трасса "Волжский — Курумоч — М-5";
-
трасса "М-5 — Прибрежный".
Кого ограничения не затронут
Запрет не распространяется на транспорт:
-
медицинских, спасательных и почтовых служб;
-
задействованный в ликвидации ЧС и дорожных работах;
-
коммунальных и аварийных служб;
-
федеральных органов власти с военной службой;
-
ритуальных служб.
Также исключение сделано для машин, доставляющих топливо и продукты питания. Им разрешат проезд, но только в ночные часы — с 00:00 до 06:00.
Когда пройдёт форум
Форум "Россия — спортивная держава" состоится в Самаре 5-7 ноября 2025 года. Изначально он планировался в Уфе, но в октябре 2024 года право проведения передали Самаре. В городе уже установлены таймеры обратного отсчёта до старта мероприятия.
