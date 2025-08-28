Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:05

К Дню знаний движение в Москве встанет: эти улицы лучше объезжать стороной

Дептранс Москвы: 30 августа временно закроют движение на двух улицах в Новомосковском округе

В Новомосковском округе Москвы 30 августа временно перекроют часть дорог. Причина — праздничное мероприятие, посвящённое началу учебного года, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Какие улицы перекроют

  • Прокшинский проспект — участок от проспекта Магеллана до бокового проезда Филатовского шоссе.
  • Проспект Магеллана — от улицы Гауди до Прокшинского проспекта.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 13:30 по московскому времени.

Другие перекрытия в центре

Это не единственные неудобства для автомобилистов. С 20 августа и до 1 сентября частично ограничено движение на улице Ильинка в центре города. Причина та же — проведение фестиваля "Спасская башня".

Дорожная ситуация к Дню знаний

Власти предупреждают: 30 и 31 августа движение в столице заметно осложнится. Особенно напряжённым станет начало учебного года, когда в город возвращаются школьники и родители после летних отпусков.

По прогнозам департамента транспорта, к концу первой учебной недели количество автомобилей на дорогах достигнет 2,87 млн в сутки. Это на 80 тысяч машин больше, чем в начале августа, то есть рост составит около 3%.

