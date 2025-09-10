Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка документов на дороге

Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:30

ГАИ и жилет: неожиданный поворот, меняющий правила игры на дороге

МВД разъясняет правила ношения жилета для водителей транспорта

Представьте: вы за рулём, и инспектор вдруг просит предъявить светоотражающий жилет. Многие водители тут же паникуют и признаются в его отсутствии. Но знаете ли вы, что такое требование часто противоречит закону?

Когда инспектор не имеет права проверять жилет

Светоотражающий жилет — обязательный атрибут в автомобиле. Без него не пройдёшь техосмотр и не получишь диагностическую карту. Если у вас есть документ о ТО, значит, жилет, аптечка и огнетушитель должны быть на месте.

Однако сотрудник ГАИ не может просто потребовать показать эти предметы. Инспектор вправе привлечь к ответственности только в одном случае: если водитель покидает машину в тёмное время суток без жилета. В остальных ситуациях такое требование незаконно.

Как отвечать на уловку полицейского

Если вас просят предъявить жилет, спокойно скажите: "Всё необходимое имеется в машине". Не выходите из автомобиля и не открывайте багажник. Инспектор не имеет права на обыск без оснований.

Проверить наличие предметов можно только во время досмотра автомобиля. Эта процедура проводится под протокол и обычно ищет запрещённые вещества или оружие. Отсутствие жилета или аптечки редко становится поводом для штрафа — на него просто не обращают внимания.

В повседневной проверке документов достаточно уведомить о наличии. Если инспектор настаивает, предложите провести досмотр. Это ваш способ защитить права.

Где хранить жилет для удобства

Если ночью придётся выходить из машины, жилет должен быть под рукой. Не прячьте его в багажнике — повесьте в салоне, например, на водительском сиденье. Так вы быстро наденете его и избежите проблем.

Кстати, штраф за отсутствие жилета всего 500 рублей. В центральных районах страны такие проверки редки, а в отдалённых — встречаются чаще.

