Как не стать жертвой гаишных подстав: 5 ловушек, которые должен знать каждый водитель

Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда даже самый осторожный водитель вдруг оказывается в неприятной ситуации с инспекторами ГАИ? Оказывается, далеко не всегда нарушения происходят случайно — зачастую это настоящие подставы, которые гаишники устраивают ради выполнения плана.

Что такое "профилактические мероприятия" на самом деле?

В обиходе сотрудников ГАИ есть понятие "профилактические мероприятия". На бумаге это звучит как забота о безопасности на дорогах. На практике же — это выполнение плана, поставленного руководством. Для этого инспекторы часто устраивают засады в малозаметных местах, чтобы поймать как можно больше нарушителей.

Особенно это заметно в регионах, где пока мало камер и гаишники продолжают использовать ручные радары. Но классическими методами поймать нужное количество нарушителей удаётся не всегда.

Помощники и должники: кто провоцирует нарушения?

Когда обычные способы не дают результатов, в ход идут так называемые "помощники" или "должники". Эти люди специально создают помехи на дороге и провоцируют водителей на нарушение правил.

Например, если впереди едет автомобиль со скоростью 30 км/ч там, где разрешено 40-60 км/ч, многие пытаются его обогнать. Но именно в этот момент неподалёку могут стоять инспекторы, готовые зафиксировать нарушение.

Алкогольные подставы: два проверенных способа

Инспекторам ГАИ часто нужно выполнить план по выявлению пьяных водителей, но далеко не всегда на дороге удаётся поймать нарушителя. Тогда применяются два основных способа:

ложный алкотестер. Используется прибор, который всегда показывает наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Жертвой становится среднестатистический водитель, который может и выпивал, но задолго до поездки.

Используется прибор, который всегда показывает наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Жертвой становится среднестатистический водитель, который может и выпивал, но задолго до поездки. проверка в припаркованном автомобиле. Если водитель распивает спиртное в машине, инспекторы проверяют документы и предлагают пройти медицинское освидетельствование. Даже если водитель отказывается, его могут лишить прав, несмотря на то, что он не управлял автомобилем в момент проверки.

Непредоставление преимущества — ещё одна ловушка

Одна из самых странных подстав — штраф за непредоставление преимущества сотрудникам полиции. Представьте: вы стоите в плотной пробке или на красный свет светофора, а сзади включается мигалка и звуковой сигнал. Иногда просто некуда сдвинуться, но вас всё равно оштрафуют — либо за непредоставление преимущества, либо за нарушение сигнала светофора при попытке уступить дорогу.

Хотя работа ГАИ должна быть направлена на безопасность и профилактику, на практике часто встречаются случаи, когда инспекторы используют различные методы для выполнения планов. Водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными, чтобы не попасться на популярные подставы.