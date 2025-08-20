Ловушка на дороге: как сигнал инспектора может стоить вам штрафа

Когда инспектор ДПС машет жезлом именно там, где знак "Остановка запрещена" — что делать водителю, чтобы не стать жертвой штрафа? Ситуация не редкость: патрульные всё чаще устраивают "засады" на мостах, путепроводах и трассах, где манёвр действительно небезопасен и неудобен.

Где инспекторы имеют право дежурить

По правилам, сотрудники ГАИ обязаны находиться в местах, хорошо просматриваемых на расстоянии, а в тёмное время суток — ещё и с достаточным освещением. К тому же их работа не должна создавать помехи другим участникам движения.

Однако реальность отличается от буквы регламента: водители регулярно сталкиваются с ситуациями, когда инспекторы игнорируют эти нормы, прячась в неожиданных местах ради выявления нарушителей.

Как действовать при остановке

Если инспектор подал сигнал остановиться в зоне, где это запрещено, игнорировать требование нельзя. Но важно минимизировать риск штрафа:

постарайтесь притормозить там, где это безопасно для потока машин и не зафиксируется дорожной камерой;

оставайтесь в автомобиле — инспектор обязан сам подойти к вам;

обязательно включите видеорегистратор, а при его отсутствии начните съёмку на телефон, зафиксировав, что остановка проходит в неположенном месте.

"Не выходите к сотруднику первыми. Он должен сам подойти к машине", — подчёркивает инспектор в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Что делать, если штраф всё же выписали

Сценариев может быть два. Если нарушение попало на дорожную камеру, придётся дождаться постановления и обжаловать его. Если же протокол составил инспектор, можно сразу звонить на горячую линию ГАИ и затем подавать жалобу руководству подразделения, в прокуратуру или отдел собственной безопасности МВД. В таких случаях штраф отменяют, а сотрудника наказывают за превышение полномочий.

Юристы советуют сопровождать видеозапись комментариями: указывать точное место, обстоятельства и то, каким образом инспектор создал помехи для движения. Такая фиксация — сильный аргумент при рассмотрении жалобы.