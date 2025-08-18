Эти слова сотрудника ГАИ звучат буднично, но закон выполнять их не обязывает

Казалось бы, встреча с инспектором ГАИ — рядовая ситуация. Но именно в эти моменты многие водители теряются, путаются в правах и обязанностях, а иногда делают то, чего от них вовсе не требует закон. Автоюрист в беседе с порталом naavtotrasse.ru подробно объяснил, какие требования сотрудника ДПС водитель вправе не выполнять.

Документы: где границы полномочий

Инспектор может попросить показать не только права, СТС и полис ОСАГО, но и "на всякий случай" затребовать паспорт или даже медицинскую справку. Здесь важно помнить: законодательство строго регламентирует, какие документы обязан иметь при себе автомобилист. Паспорт в этот список не входит. Более того, возить его с собой не нужно, а тем более показывать по первому требованию. Исключение — пассажиры: их удостоверение личности сотрудник ГАИ вправе проверить.

Багажник и досмотр

Многие водители по привычке открывают багажник, как только звучит просьба инспектора. Но подобная покладистость может сыграть злую шутку. Нередко именно после добровольного "осмотра" начинаются претензии к аптечке, огнетушителю или светоотражающему жилету. Закон же позволяет проводить досмотр только при составлении соответствующего протокола и в присутствии понятых или видеозаписи.

Выход из автомобиля

Часто инспекторы требуют: "Выйдите из машины". Однако водитель вовсе не обязан делать это без веской причины. Исключение составляют ситуации медосвидетельствования, задержания или официального досмотра. И в каждом случае оформляется протокол. То есть просьба "просто так" покинуть автомобиль — не более чем психологическое давление.

Проверка под капотом

Запрос открыть капот для сверки номеров двигателя или рамы — еще одна из частых практик. Но водитель имеет право отказаться: номер VIN дублируется под лобовым стеклом и именно там может быть проверен инспектором. Влезать в подкапотное пространство без необходимости — излишнее требование, не закреплённое законом.

Автомобиль для служебных нужд

Закон действительно предусматривает возможность использования частного авто для служебных целей полиции. Но на практике такие случаи единичны. Автомобилист может отказаться, пусть и рискуя получить административный штраф. Взамен он сохранит машину целой и избежит длительного ожидания компенсации за возможный ущерб.