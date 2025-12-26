Последний уикенд без поблажек: массовые проверки ГИБДД готовят водителям неприятный сюрприз

В преддверии последних выходных декабря на российских дорогах ожидается усиленное присутствие автоинспекторов. Массовые проверки водителей запланированы сразу в нескольких регионах и будут проводиться в формате сплошных рейдов, что означает остановку практически всех транспортных средств на выбранных участках. Об этом сообщает издание "Газета.ru".

Массовые проверки в регионах

Сотрудники Госавтоинспекции России проведут профилактические мероприятия с 26 по 28 декабря. О начале рейдов заранее объявили региональные управления ведомства. В зону усиленного контроля попадут Воронежская, Смоленская, Самарская, Тамбовская области, Республика Башкортостан, а также ряд других субъектов страны.

Основной акцент в ходе проверок будет сделан на выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. В Госавтоинспекции подчеркивают, что именно такие нарушения остаются одной из ключевых причин серьезных дорожно-транспортных происшествий, особенно в период повышенной транспортной активности перед праздниками.

Почему внимание сосредоточено на нетрезвых водителях

В ведомстве напоминают, что в состоянии опьянения у водителя замедляется реакция и снижается концентрация внимания. Эти факторы напрямую влияют на способность адекватно оценивать дорожную ситуацию и своевременно реагировать на опасность, что значительно повышает риск ДТП с тяжелыми последствиями.

В Госавтоинспекции также призывают граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Такая практика, по данным правоохранительных органов, становится все более распространенной и рассматривается как дополнительный инструмент профилактики аварийности.

Ответственность и новые штрафы

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии влечет за собой лишение права управления на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 45 тысяч рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена более строгая ответственность, включая уголовную.

Рейды проходят на фоне уже вступивших в силу изменений в системе штрафов за нарушения ПДД. С 18 июля в России действуют новые санкции: за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водитель обязан заплатить от семи до десяти тысяч рублей. Повторное аналогичное нарушение в течение года грозит штрафом в 10 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.