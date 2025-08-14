Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инспектор ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:57

Автомобиль как приманка: какие машины чаще всего попадают в поле зрения ДПС

Инспектор ГАИ назвал автомобили, которые чаще останавливает ДПС

Многие автолюбители уверены: раз они не нарушают правила, то внимание инспекторов им не грозит. Однако на практике всё иначе. Иногда выбор "жертвы" для проверки вообще не связан с конкретными действиями водителя. Ключевую роль играет сам автомобиль. Об этом напомнил инспектор ГАИ в беседе с порталом naavtotrasse.ru.

Цена имеет значение

Первое, на что сотрудники ДПС обращают внимание, — ценовой сегмент транспортного средства. Здесь выделяются два полярных случая:

  • слишком дорогие автомобили. За их рулём, как предполагают инспекторы, может быть обеспеченный водитель, которому безразличны правила дорожного движения.

  • слишком дешёвые машины. Часто ими управляют новички, гости из ближнего зарубежья или даже водители без прав. Таких водителей подозревают в неуверенном поведении на дороге или в нежелании соблюдать закон.

В обоих случаях внимание инспектора может быть продиктовано не только заботой о безопасности, но и желанием "улучшить статистику" либо найти повод для более детальной проверки.

Желание выделиться — прямой путь к остановке

Есть и другая категория "приманок" для инспектора — автомобили, которые заметно выделяются в потоке. Это может быть:

  • громкая музыка,

  • нестандартная тонировка,

  • аэрография,

  • провокационные наклейки,

  • любые конструктивные изменения.

По статистике, машины с подобными особенностями останавливают значительно чаще.

"Любое отклонение от стандартного вида автомобиля воспринимается как повод для дополнительного контроля", — отмечает инспектор.

Техническое состояние не скрыть

Не менее важный фактор — исправность автомобиля. Неработающая фара, глухой звук изношенных тормозов или горящие на приборной панели индикаторы неисправностей дают инспектору законный повод остановить транспорт. В этом случае проверка касается не только документов, но и технического состояния.

Отдельные неисправности могут обернуться для водителя куда более серьёзными последствиями, чем штраф. Машину могут отправить на спецстоянку, а диагностическую карту — аннулировать.

Цвет автомобиля тоже влияет

Хотя этот фактор кажется мелочью, он играет заметную роль. Автомобили белого, жёлтого или серого цвета часто ассоциируются с такси, поэтому инспекторы их обычно игнорируют. Зато яркие машины — красные, синие, зелёные — привлекают внимание в разы больше.

Как стать "невидимкой" для инспектора

Если собрать воедино все эти наблюдения, можно выделить автомобили, которые реже других привлекают внимание ДПС:

  • из среднего ценового сегмента,

  • без нестандартных деталей и тюнинга,

  • исправные,

  • неприметного цвета,

  • без наклеек и аэрографии.

Проще говоря, шанс, что из потока выдернут водителя Hyundai Solaris в спокойной расцветке, гораздо меньше, чем владельца красного Range Rover с тонировкой и громким выхлопом.

