Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина ГАИ
Машина ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:35

Избегите лишних остановок: как цвет и цена автомобиля влияют на вашу безопасность

Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации

Когда вы едете по дороге, задумывались ли вы, почему инспекторы ГАИ выбирают именно вас для проверки? Часто это не связано с вашим поведением за рулем. В действительности, внимание сотрудников ГАИ может быть связано с характеристиками вашего автомобиля. Об этом рассказал инспектор ГАИ.

Автомобиль имеет значение

Чтобы избежать нежелательных встреч с инспекторами, важно понимать, какие автомобили чаще привлекают внимание.

Ценовой сегмент: Инспекторы уделяют особое внимание как дорогим, так и слишком дешевым автомобилям. В первом случае за рулем может оказаться человек, который не боится нарушать правила, а во втором — водители, не имеющие прав или новички, которые могут не знать о правилах.

Выделение из потока: Автомобили, которые отличаются от остальных, также попадают под пристальное внимание. Это могут быть машины с громкой музыкой, тонировкой, нестандартными изменениями или яркими наклейками. Статистика показывает, что такие автомобили останавливают гораздо чаще.

Неисправности и их последствия

Не забывайте о техническом состоянии вашего автомобиля. Явные неисправности, такие как неработающие фары или странные звуки тормозов, могут стать причиной остановки. Инспекторы, заметив такие проблемы, могут проверить не только документы, но и состояние автомобиля. Некоторые неисправности могут привести к необходимости эвакуации машины или аннулированию диагностической карты.

Цвет вашего автомобиля тоже имеет значение. Инспекторы чаще игнорируют белые, желтые или серые машины, так как они ассоциируются с такси. В то же время, яркие автомобили останавливают значительно чаще.

Чтобы снизить вероятность встречи с инспекторами, выбирайте автомобили, которые менее заметны: из среднего ценового сегмента, без изменений в конструкции и в неприметных цветах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Междугородние автобусы и маршрутки признаны самым опасным транспортом в России сегодня в 21:53

Миллионы россиян продолжают садиться в самый рискованный транспорт, не догадываясь об этом

Междугородние автобусы признаны самым опасным видом общественного транспорта: статистика страховщиков раскрывает тревожные цифры и региональные лидеры.

Читать полностью » Porsche закрыла дочернюю компанию Cellforce Group по разработке аккумуляторов сегодня в 20:23

Миллиарды сгорели: почему Porsche закрыла свой главный аккумуляторный проект

Porsche закрывает проект Cellforce и увольняет сотрудников, делая ставку на закупку китайских батарей. Почему Европа слабеет в гонке аккумуляторов?

Читать полностью » Эксперт Пикин назвал самые часто заменяемые автозапчасти в России сегодня в 19:55

Автомобили стареют, спрос на детали растёт: какой "расходник" стал №1 на рынке автозапчастей

Стареющий автопарк заставляет россиян всё чаще менять запчасти. Узнайте, какие комплектующие стали лидерами спроса и почему именно они.

Читать полностью » Член Общественной палаты Машаров назвал случаи, когда разрешён выезд на обочину сегодня в 18:59

Движение по обочине: запрет, который иногда превращается в право

Когда движение по обочине законно? Эксперт объяснил, в каких случаях водитель может выехать с дороги и не получить штраф, и какие есть исключения.

Читать полностью » сегодня в 17:56

Мотоциклы, которые не предают: японцы снова доказали, что им нет равных

Японские бренды удерживают половину рынка б/у мотоциклов в России. Летним лидером стала Honda CBR, обогнав даже Yamaha и BMW.

Читать полностью » Игорь Матвиенко назвал сегодня в 17:45

Игорь Матвиенко назвал любимую песню "Иванушек International", и это вовсе не "Тополиный пух"

Игорь Матвиенко назвал "Тополиный пух" визитной карточкой "Иванушек International" и рассказал, с какой песни для него началась история группы.

Читать полностью » Юрист назвал неожиданные причины лишения водительских прав в 2025 году сегодня в 16:53

Неожиданные причины лишения прав: от сугроба до бордюра

Лишиться прав можно не только за пьянку за рулём или встречку. Юрист рассказал, какие неожиданные нарушения приводят к приостановке действия водительских прав.

Читать полностью » Представитель Toyota: концерн не видит оснований для возобновления продаж в России сегодня в 15:55

Toyota ушла — и это надолго: концерн поставил точку в спорах

Toyota заявила, что не видит предпосылок для возвращения на российский рынок. Почему концерн занял такую позицию и что это значит для автомобилистов?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона
Красота и здоровье

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога
Еда

Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза
Еда

Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму
Еда

Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья
Питомцы

Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Холдер рассказал о пользе тяги в наклоне для осанки и силы
Наука и технологии

Ученые из Новосибирска разработали вирус для лечения пневмонии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru