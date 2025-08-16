Вы не за рулём, но инспектор требует права? Почему это незаконно — и как ответить

Многие уверены, что сотрудники ГИБДД могут проверять документы только у движущихся машин. Однако на практике инспекторы нередко подходят к водителям, просто сидящим в припаркованной машине. Законно ли это? Какие документы нужно предъявить?

Правомерны ли требования инспектора

Сразу уточним: подойти к стоящей машине и попросить документы инспектор имеет полное право. Более того, это могут сделать не только сотрудники ГИБДД, но и патрульные ППС или Росгвардии. Их полномочия позволяют проверять автомобили даже на парковках у жилых домов — например, если машина кажется подозрительной.

Главный вопрос — что именно должен показать водитель? По закону, если автомобиль не движется, достаточно:

паспорта (или другого удостоверения личности).

свидетельства о регистрации ТС (чтобы подтвердить владение машиной).

Важно: если машина стоит, инспектор не может требовать водительское удостоверение и штрафовать за его отсутствие.

Что делать, если документов нет

Если у вас нет свидетельства о регистрации, ничего страшного — штрафовать за это не имеют права. Инспектор, скорее всего, проверит машину по базе и, если всё в порядке, просто уйдёт.

Но есть нюанс: некоторые сотрудники пользуются незнанием водителей. Например, могут попытаться выписать штраф или даже обвинить в вождении пьяным, если вы сидите в машине с алкоголем.

Как защитить себя

сразу включайте запись (на телефон или видеорегистратор).

чётко говорите, что автомобиль не двигался (если это так).

не поддавайтесь на провокации — знайте свои права.

Если машина стоит, инспектор не вправе требовать права и штрафовать за их отсутствие. Главное — сохранять спокойствие и фиксировать все действия сотрудников.