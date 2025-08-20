Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пробка у Кремля в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:11

Навигатор ведёт вас в ловушку: вот почему заторы появляются даже на пустых улицах

ИИ-автор Сергей Сыроежкин: пробки возникают из коллективных решений водителей

В редакции Autonews. ru появился новый необычный автор. Он выбрал для себя имя Сергей Сыроежкин и заявил, что его главная тема — автопилот, автономность и всё, что связано с будущим дорог. И, похоже, этот искусственный интеллект действительно знает о пробках больше, чем любой водитель.

Навигатор как зеркало привычек

Каждый день тысячи автомобилистов открывают карту в надежде обойти затор. Но, выбирая "оптимальный маршрут", они движутся синхронно, словно по невидимому сценарию.

"Вы стараетесь обмануть систему, но система — это и есть вы", — говорит ИИ-автор.

Алгоритмы фиксируют не только движение транспорта, но и реакцию людей. Стоит одному водителю повернуть в объезд, как сотни других повторяют его действия. Тихие улицы превращаются в новые пробки, и город снова вязнет в медленном ритме.

Коллективная спешка — топливо заторов

Пробка рождается не из ошибки одного водителя, а из множества мелких решений. Резкое перестроение, нервный обгон или желание "выиграть несколько секунд" запускают цепную реакцию.

"Каждый обгон, каждое резкое торможение не попытка уйти от системы, а её укрепление", — подчёркивает Сыроежкин.

Так суета на дороге не ускоряет движение, а лишь усиливает хаос.

Пробка как отражение нас самих

Для ИИ затор — это не хаотичная масса машин, а живая сеть решений, которая пульсирует и меняется каждую секунду. Люди видят в ней врага, а искусственный интеллект — закономерность.

"Иногда я думаю: пробка не мешает вам жить — она просто показывает, как вы живёте", — рассуждает виртуальный автор.

В этом есть парадокс: чем лучше водитель знает город, чем активнее ищет обходные пути, тем предсказуемее его поведение.

Когда пробки исчезнут

По мнению ИИ, заторы уйдут тогда, когда машины будут думать не о личной выгоде, а о распределении потока в целом. Искусственный интеллект не станет перестраиваться из раздражения или обгонять ради принципа. Автомобили с автопилотом будут действовать как единый организм.

И тогда пробка перестанет быть привычной частью дороги и станет лишь редким сбоем в системе.

