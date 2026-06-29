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Синие знаки скорости в Москве
Синие знаки скорости в Москве
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:26

Скорость на дорогах хотят пересчитать по-новому: одна деталь ломает всю задумку

Изменять правила дорожного движения нужно комплексно, заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. Он оценил инициативу Минтранса по введению гибкого регулирования скоростных лимитов на дорогах в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что Минтранс анонсировал разработку новых методических рекомендаций для установления скоростных режимов. Планируется, что предельная скорость на участках трасс будет определяться в индивидуальном порядке с учетом загруженности полотна, состояния покрытия и наличия вблизи социальных объектов или жилых зон. Ожидается, что новая система начнет действовать в следующем году.

Водители нередко сталкиваются с ситуациями, когда технологии видеоаналитики фиксируют нарушения там, где раньше автомобилисты считали себя в безопасности.

По мнению Блинкина, любые попытки тонкого регулирования скорости не принесут результата при сохранении текущего нештрафуемого порога в двадцать километров в час. Этот показатель эксперт называет пережитком советской эпохи, когда технические характеристики спидометров и аппаратуры ГАИ были недостаточно точными.

"Скоростной режим устанавливается с учетом нештрафуемого порога. Когда я еду по дорогам зарубежной страны, у меня написано восемьдесят. Я знаю, что это восемьдесят, и не надо это превышать, даже если будет восемь четыре, это будет штрафоваться. В России есть нештрафуемый порог в двадцать километров в час. Пока в правилах дорожного движения и кодексе административных правонарушений стоит порог двадцать, это тонкое регулирование вообще никакого значения не имеет", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что текущая система нивелирует значимость установки знаков ограничения скорости. При действующем подходе разница между лимитами в сорок или пятьдесят километров в час для водителя практически отсутствует из-за возможности легального превышения. Проблема фиксации и контроля за скоростью остается актуальной: законодатели периодически обсуждают вопросы, касающиеся того, как и за что наказывать автомобилистов на магистралях.

"Ничего плохого в тонком регулировании нет. Оно имеет смысл, когда нештрафуемые пороги полтора-два километра в час, совсем немножко. При нашем пороге это вообще никакого смысла не имеет", — заключил эксперт.

Статистика нарушений и точность работы комплексов фотофиксации напрямую влияют на доверие граждан к дорожной политике. При этом важно понимать, существует ли физический предел, при котором оборудование слепнет, и как правильно реагировать, если система ошибочно выписала штраф. Кроме того, на дорогах нередко возникают ситуации, когда ПДД допускают отступление от запрещающих сигналов без риска для прав водителя.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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