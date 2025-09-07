На улицах Греции замерли машины: светофор подал два сигнала сразу

На улицах Греции нередко случаются курьёзные происшествия, но на этот раз центр внимания привлёк светофор в Афинах, который буквально "забыл", какой сигнал подавать водителям.

Двойной сигнал и замешательство на дороге

На проспекте Константинуполеос, недалеко от района Керамикос, был замечен светофор с необычной поломкой: одновременно горели красный и зелёный огни. Для автомобилистов это стало настоящей загадкой — ехать дальше или остановиться?

Один из водителей снял видео странного инцидента и шутливо заметил, что у светофора случился "кризис идентичности". Запись быстро разлетелась по соцсетям, вызвав бурные обсуждения.

Строгие правила и суровые штрафы

Греческое законодательство очень жёстко относится к нарушению сигналов светофора.

Проезд на красный может обойтись водителю в 4000 евро.

Нарушителя могут лишить прав сроком до 8 лет.

В случае аварии возможна даже уголовная ответственность.

Неудивительно, что путаница с сигналами вызвала у водителей растерянность: любой неверный шаг грозил серьёзными последствиями.

Что делать в подобных ситуациях

По правилам дорожного движения, если светофор работает некорректно, на первый план выходят регулирующие знаки. При их отсутствии действует стандартное правило приоритета справа. Таким образом, водитель может продолжать движение осторожно, не опасаясь, что формально нарушает ПДД.

Этот случай стал напоминанием, что даже техника иногда подводит, а водителям приходится ориентироваться не только на сигналы светофоров, но и на общие правила безопасности.