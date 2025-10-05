Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:58

500 рублей за поворот: как водители сами создают себе проблемы на перекрёстках

ГИБДД разъяснила правила движения под светофором со стрелкой

Перекрёстки с дополнительной секцией светофора нередко вызывают путаницу. Особенно в незнакомом городе: водитель встаёт в правую полосу, думая ехать прямо, а над ней горит стрелка направо. Возникает логичный вопрос: можно ли дождаться общего зелёного и продолжить движение вперёд? Представитель ГАИ пояснил, когда это законно, а когда приведёт к штрафу.

В чём сложность ситуации

  • Если схема движения разрешает движение прямо из этой полосы — водитель может дождаться зелёного и спокойно проехать.

  • Если из полосы разрешён только поворот направо, то ожидание "общего" сигнала и проезд прямо будет нарушением.

Размер штрафа за неправильный выбор направления — 500 рублей. Чаще всего такие проступки фиксируют камеры на перекрёстках.

Роль помех другим участникам

Даже если движение прямо формально разрешено, но ожидание мешает другим водителям повернуть направо, инспекторы могут привлечь к ответственности за создание помех. Это тоже наказывается штрафом 500 рублей.

Возможные выходы из ситуации

  1. Повернуть направо. После перекрёстка найти место для разворота и вернуться в нужное направление.

  2. Перестроиться левее. Если разметка позволяет (прерывистая линия), можно аккуратно сменить полосу до стоп-линии.

  3. Дождаться общего зелёного. Только если движение прямо допустимо и вы не мешаете другим.

Чего делать нельзя

  • Выезжать за стоп-линию, смещаясь левее.

  • Игнорировать схему движения и ехать прямо там, где это запрещено.

Оба варианта — прямое нарушение ПДД и повод для штрафа.

Сравнение вариантов поведения

Ситуация Разрешено? Возможное наказание
В полосе только поворот направо, водитель ждёт зелёного и едет прямо Нет Штраф 500 руб.
Из полосы можно и направо, и прямо, водитель ждёт общего зелёного Да, если не мешает другим Без штрафа
Встал под стрелку, но создал помеху поворачивающим Нет Штраф 500 руб.
Перестроился левее за стоп-линией Нет Штраф, возможна фиксация камерой

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стоять под стрелкой и ехать прямо, где это запрещено.
    → Последствие: штраф 500 рублей.
    → Альтернатива: повернуть направо и развернуться.

  • Ошибка: перекрывать путь поворачивающим.
    → Последствие: штраф за помеху движению.
    → Альтернатива: перестроиться заранее или выбрать другую полосу.

  • Ошибка: смещаться левее после стоп-линии.
    → Последствие: риск аварии и административного наказания.
    → Альтернатива: дождаться зелёного в своей полосе либо повернуть.

А что если камера зафиксировала нарушение?

Постановление можно обжаловать, если схема движения допускала проезд прямо, а штраф выставлен ошибочно. Для этого нужны доказательства: фото с места, запись с регистратора или официальная схема перекрёстка.

Плюсы и минусы "ожидания под стрелкой"

Плюсы Минусы
Можно остаться в нужной полосе Риск помешать другим
Иногда это законно Возможен штраф
Экономия времени, если нет разворота поблизости Негативная реакция других водителей

Советы шаг за шагом

  1. Всегда обращайте внимание на разметку и знаки перед перекрёстком.

  2. Если сомневаетесь — лучше перестроиться в среднюю полосу заранее.

  3. Не надейтесь "проскочить" — камеры фиксируют даже мелкие нарушения.

  4. Держите видеорегистратор включённым — он поможет при споре.

  5. Планируйте маршрут заранее, особенно в незнакомом городе.

FAQ

Можно ли ехать прямо из-под стрелки?
Только если схема движения это допускает и вы не мешаете другим.

Что будет, если под стрелкой подождать зелёного и поехать прямо?
Если это запрещено — штраф 500 рублей.

Что делать, если случайно встал под стрелку?
Лучше повернуть направо и развернуться дальше.

Мифы и правда

  • Миф: если загорится общий зелёный, можно ехать прямо из любой полосы.
    Правда: только если это разрешено схемой движения.

  • Миф: инспектор не обратит внимания, если не мешать другим.
    Правда: камеры фиксируют нарушения автоматически.

  • Миф: можно "переехать" в нужную полосу за стоп-линией.
    Правда: это отдельное нарушение.

3 интересных факта

  1. Первые дополнительные секции светофора появились в СССР в 1970-х годах.

  2. В Москве и Петербурге большинство крупных перекрёстков оснащены "умными" камерами, фиксирующими такие нарушения.

  3. В Европе схемы движения чаще однозначные: правая полоса почти всегда предназначена только для поворота направо.

Исторический контекст

В 1990-е инспекторы часто останавливали водителей за проезд "не по стрелке" вручную.

Сегодня почти все нарушения фиксируют камеры, что исключает "человеческий фактор".

С ростом числа светофоров с дополнительными секциями эта тема остаётся одной из самых спорных для водителей.

