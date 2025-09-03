Обочечники рискуют всем: как один маневр может стоить прав и привести к авариям на трассах
Водители, которые любят "срезать" путь по обочине, никуда не исчезают, несмотря на все наказания. Кто-то делает это из-за спешки, а для других это стало привычкой. Но оказывается, в правилах дорожного движения есть лазейка, позволяющая избежать штрафов.
Штраф за обочину: что изменилось в 2025 году
За езду по обочине водителя может оштрафовать не только инспектор, но и камеры видеонаблюдения. В крупных городах такие нарушения фиксируют повсеместно. Однако в местах без контроля обочину часто используют как дополнительную полосу — для легковых и даже грузовых машин. Причина проста: пробки и желание сэкономить время.
С 1 января 2025 года штраф за это нарушение вырос до 2 250 рублей. Водитель может оплатить его со скидкой 25%, но срок льготы увеличили до 30 дней. Кроме того, у него остается 10 дней на обжалование.
Лазейка в правилах: смена полосы вместо обочины
Для многих автомобилистов сумма штрафа не кажется внушительной — можно "накопить" 5-10 таких в день и не заметить. Но есть способ почти полностью избежать наказаний: просто сменить полосу движения.
На загородной трассе, где разрешен обгон, водитель может выполнить обгон по встречной полосе, а затем сместиться на противоположную обочину. Этот маневр не считается нарушением, потому что разметка и знаки допускают обгон, а смещение на встречную обочину тоже не запрещено. Таким образом, можно объехать сразу несколько машин и вернуться в свою полосу.
Как это работает: ключевые условия
Чтобы маневр не расценили как нарушение, нужно вернуться в свою полосу там, где разметка прерывистая. В этом случае инспекторы не смогут привлечь к ответственности или лишить прав.
Однако помните о рисках:
- такой маневр создает помехи для встречного транспорта.
- вернуться обратно может быть сложно, если никто не пропустит.
