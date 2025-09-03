Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Езда по обочине в дождь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:43

Обочечники рискуют всем: как один маневр может стоить прав и привести к авариям на трассах

Лазейка в ПДД позволяет обочечникам объезжать пробки без штрафов — МВД

Водители, которые любят "срезать" путь по обочине, никуда не исчезают, несмотря на все наказания. Кто-то делает это из-за спешки, а для других это стало привычкой. Но оказывается, в правилах дорожного движения есть лазейка, позволяющая избежать штрафов.

Штраф за обочину: что изменилось в 2025 году

За езду по обочине водителя может оштрафовать не только инспектор, но и камеры видеонаблюдения. В крупных городах такие нарушения фиксируют повсеместно. Однако в местах без контроля обочину часто используют как дополнительную полосу — для легковых и даже грузовых машин. Причина проста: пробки и желание сэкономить время.

С 1 января 2025 года штраф за это нарушение вырос до 2 250 рублей. Водитель может оплатить его со скидкой 25%, но срок льготы увеличили до 30 дней. Кроме того, у него остается 10 дней на обжалование.

Лазейка в правилах: смена полосы вместо обочины

Для многих автомобилистов сумма штрафа не кажется внушительной — можно "накопить" 5-10 таких в день и не заметить. Но есть способ почти полностью избежать наказаний: просто сменить полосу движения.

На загородной трассе, где разрешен обгон, водитель может выполнить обгон по встречной полосе, а затем сместиться на противоположную обочину. Этот маневр не считается нарушением, потому что разметка и знаки допускают обгон, а смещение на встречную обочину тоже не запрещено. Таким образом, можно объехать сразу несколько машин и вернуться в свою полосу.

Как это работает: ключевые условия

Чтобы маневр не расценили как нарушение, нужно вернуться в свою полосу там, где разметка прерывистая. В этом случае инспекторы не смогут привлечь к ответственности или лишить прав.

Однако помните о рисках:

  • такой маневр создает помехи для встречного транспорта.
  • вернуться обратно может быть сложно, если никто не пропустит.

